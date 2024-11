Høyre vil brutalisere det norske arbeidslivet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nå kommer det til syne hva høyresiden egentlig vil med din arbeidshverdag. Det innebærer å halvere fagforeningsfradraget, kutt i sykelønna og mer midlertidighet. Det vil være starten på en storstilt brutalisering av arbeidslivet.

La det ikke være tvil: Høyresiden kommer nå endelig ut av skallet sitt, med partiet Høyre i spissen. At Fremskrittspartiet og Venstre ikke er de fremste forkjemperne for det organiserte arbeidslivet er ingen overraskelse.

Men Høyre har i alle fall forsøkt å pynte på sannheten. De har jo faktisk prøvd å fremstå som et parti for organiserte arbeidsforhold.

Nå er de avslørt igjen, nå kommer sakene frem i lyset og vi får alle se hva som er deres virkelige intensjoner med norsk arbeidsliv.

Ikke overraskende skal også fagorganiserte få økt skatten. Det skjer når du mister det fagforeningsfradraget som denne regjeringa har doblet. Det er i skarp kontrast til Arbeiderpartiet – som går til valg på å øke fagforeningsfradraget ytterligere og at det skal bli billigere for voksne under 30 år.

Høyre vil føre oss tilbake til en fortid med fri flyt av midlertidighet, der arbeidstakerne måtte stå med lua i hånda og spørre pent om arbeid.

Høyresiden i norsk politikk ønsker å føre en fagforeningsfiendtlig politikk, der arbeidsgiver får mer makt over arbeidshverdagen til helt vanlige arbeidstakere.

I tillegg vil altså Høyre føre oss tilbake til en fortid med fri flyt av midlertidighet – der arbeidstakerne måtte stå med lua i hånda og spørre pent om arbeid.

Fellesforbundets medlemmer har kjent dette på kroppen mer enn noen andre. Vi må aldri tilbake til et arbeidsliv med utbredt midlertidighet.

Folk som jobber midlertidig, tjener mindre enn de som har fast jobb. De får lavere timelønn – altså mer jobb for mindre penger – og mer utrygghet.

Frp, Venstre og Oslo Høyre åpner for å kutte i sykelønna. Det er et angrep på norske arbeidstakere og folk som blir syke. Vi har hatt full lønn under sykdom siden 1978 og slik skal det fortsette å være.

For Arbeiderpartiet er det uaktuelt å kutte i sykelønna. Ingen skal straffes fordi du er så uheldig å bli syk.

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet tror på jevn fordeling mellom makt og aktiv medvirkning i arbeidslivet. Vårt mål er å sikre trygge arbeidsforhold og et arbeidsliv for alle.

Det skal vi få til sammen, også etter 2025.