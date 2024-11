Godteri-reklame rettet mot barn: En kynisk strategi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Frp og Høyre kaller regjeringens forslag om reklameforbud mot usunn mat rettet mot barn «for inngripende». Sannheten er at vi trenger sterkere tiltak for å skjerme barna våre fra et massivt kjøpepress.

Regjeringen ønsker å forby reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn under 18 år.

Det handler ikke om å gjøre det vanskelig for bedrifter, men om å gi barn og unge en rettferdig sjanse til å ta gode valg for helsa, uten konstant bombardering fra reklamer som lokker med sukker, fett og energidrikker på alle kanter.

Når reklame for disse produktene rettes direkte mot barn, snakker vi om en kynisk strategi

Frp og Høyre mener at bedriftenes rett til reklame er viktigere enn barnas helse, og frykter at et reklameforbud mot barn skal ramme norske bedrifter.

Denne retorikken viser tydelig at de prioriterer profitt foran barns helse og velvære.

Aps næringspolitiske talsperson Rune Støstad og Aps helsepolitiske talsperson Truls Vasvik. (Arbeiderpartiet)

De ser ut til å ha glemt at forslaget retter seg mot reklamen, ikke produktene i seg selv. Ingen hindrer salg av is, godteri eller brus. Men når reklame for disse produktene rettes direkte mot barn, snakker vi om en kynisk strategi som i lengden svekker folkehelsen og øker sosiale helseforskjeller.

Norsk helsearbeid handler om å forebygge sykdom og styrke barnas forutsetninger for en sunn fremtid.

Store organisasjoner som Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, LHL, Barneombudet og Redd Barna støtter forslaget nettopp fordi dagens selvregulering har feilet.

Dette er ikke tiden for å beskytte junkfood-bransjen.

Når Fast Candy pusher godteri til mange hundre tusen barn på TikTok eller leketøysbutikker reklamerer for energidrikker og godteri mot unge, er det klart at bransjen ikke klarer å regulere seg selv.

Høyre og Frp hevder at forslaget «rammer» norske bedrifter. Men spørsmålet vi må stille oss, er hvem som faktisk er mest sårbare: Er det virkelig bedriftene, eller er det barn og unge, som møter en flom av fristelser fra usunne produkter hver dag?

Faktum er at flere norske bedrifter allerede støtter forslaget og ser nødvendigheten av en ansvarlig markedsføring. Hvis noen selskaper ikke klarer å overleve uten å selge til barn, er det verdt å spørre hvor bærekraftig forretningsmodellen deres egentlig er.

Dette er ikke tiden for å beskytte junkfood-bransjen. Dette er tiden for å prioritere barnas helse.

Som politikere har vi et ansvar for å motvirke de voksende helseforskjellene i Norge, og vi vet at det er de mest sårbare barna som rammes hardest av et stadig press om å konsumere usunne produkter.

Høyre har omtalt forslaget som dustete. Kanskje er det ikke så dustete å be dem markedsføre ansvarlig, men heller oppsiktsvekkende at noen i det hele tatt synes det er urimelig å holde tilbake reklamepresset mot mindreårige.

Arbeiderpartiet er klare: Barn og unge fortjener en sunn oppvekst, fri fra reklame for energidrikk, godteri og junkfood.

