Hvorfor så stille om Nav-tilsynene, Brenna?

«Samfunnets siste sikkerhetsnett må også fange opp barna», heter det i Helsetilsynets rapport fra i sommer, som viser resultatene av omfattende tilsyn hos landets Nav-kontorer.

Henriette Westhrin Henriette Westhrin er generalsekretær i Redd Barna. (Inge Lie)

Nav har ansvar for å ivareta barns behov når familiene deres søker økonomisk stønad. Av 68 gjennomførte tilsyn ble det rapportert om lovbrudd i 58 av dem.

Nav-kontorene har ikke kartlagt tilstrekkelig, ikke foretatt individuelle vurderinger av barns behov, og sjelden innhentet barns synspunkter.

Det er svært overraskende at Nav ikke kan vise til noen forbedring fra forrige tilsyn, for 12 år siden. Alarmklokkene burde ringe hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Men foreløpig er minister Tonje Brenna (Ap) taus.

Når kartleggingen av en familie er mangelfull, får ikke Nav-kontorene et komplett bilde av behovene i familien. Foreldrene får heller ikke vite hvilke rettigheter de har.

Det må stilles krav til at Nav har undersøkt barnets behov og livssituasjon når de jobber med barnefamilier.

For barnas del kan det bety at de ikke får utstyr til å delta i fritidsaktiviteter, støtte til klær eller ting de trenger til skoleturer, eller at de ikke vet at de kan be om støtte til å reparere en ødelagt sykkel.

Derfor må barna ivaretas i saker om økonomisk stønad. Barneombudets veileder for Nav-ansatte er et godt og viktig verktøy, men det må sterkere føringer i lovverk og systemendringer til. Det må stilles krav til at Nav har undersøkt barnets behov og livssituasjon når de jobber med barnefamilier.

I tillegg bør barnets beste og retten til å bli hørt komme inn i formålsparagrafen til sosialtjenesteloven, folketrygdloven og Nav-loven – og kompetansen i Nav bør styrkes med opplæringstiltak.

Staten plikter etter FNs barnekonvensjon å sikre barns rett til gode levekår, også i familier med dårlig råd. Dyrtiden vi står i går aller hardest ut over de mest sårbare barnefamiliene.

Vi utfordrer Tonje Brenna til å ta ansvaret og sikre barns rettigheter i Nav-systemet.