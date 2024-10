SVs programkomité har tatt et modig steg

I et debattinnlegg i Dagsavisen 26. oktober skrev styremedlemmer, varaordførere, medlemmer og lokallagsledere i Sosialistisk Venstreparti (SV) at norsk ruspolitikk ikke er feilslått og at SV kan mye bedre enn det foreslåtte rusavsnittet i utkastet til nytt arbeidsprogram. En av forfatterne var Dag Endal, medlem i Alna SV og redaktør for narkotikapolitikk.no.

Kjære Endal & co., hvorfor kan dere ikke bare la oss være?

Som jeg skrev til førstnevnte i Avisa Oslo 30. september, bryr jeg meg om Oslo og er takknemlig for at et nesten samlet byråd står opp mot regjeringens menneskefiendtlige ruspolitikk.

Det som har skapt historiske problemer hittil, er ikke enkelte individers bruk av illegale rusmidler, men statens uforholdsmessig bruk av ordensmakt på et område som burde tilhøre helsevesenet 100 prosent. Dette har undertrykt og skadet mennesker gjennom altfor mange tiår.

Emil Gjerde Engebretsen, lokallagsleder Normal Oslo (Preventio)

Må advare

Jeg er lokallagsleder for Normal Oslo og innbygger i byen som huser desidert flest rusavhengige og rekreasjonelle brukere som har behov for cannabis. Derfor må jeg advare mot at verdiene som blir fremmet i Dagsavisen, ikke er det beste for innbyggerne i Oslo.

Prindsen mottakssenter er stengt, julearrangementet Alternativ Jul står i fare, mennesker risikerer fortsatt fengsel for brukerdoser og behandlingstilbud legges ned uten å reflektere over at det er pasienter vi svikter. Dette fordi de som styrer landet, ikke prioriterer human behandling av denne pasientgruppen.

Det er en stor gruppe det ikke snakkes om, som også føler på belastningen av kriminalisering. Det er de av oss med sosiale eller helsemessige plager, som ikke tør å oppsøke hjelp fordi det innebærer å innrømme en straffbar handling. Eksempler på dette kan være kokainbrukere som har opparbeidet seg gjeld og mennesker med psykiske eller fysiske plager som bruker cannabis som selvmedisinering.

Mange av oss definerer oss ikke som avhengige. Men fordi vi må innrømme et lovbrudd for å få hjelp til å finne ut av om det er tilfelle, er vi utrygge på hvilke offentlige tjenester vi kan snakke åpent om dette med.

Trenger tillit

Det har aldri, og vil aldri være forholdsmessig å straffe bruk og besittelse av rusmidler. Det er noe de fleste av oss inntar for å føle oss bedre, og de av oss som har det bra, begår ikke kriminelle handlinger.

Endal & co., hva gjør at dere ikke vil akseptere disse realitetene? Hvorfor kan vi ikke ha tillit til at enkeltmennesker er i stand til å ta gode og sunne valg, selv om de noen ganger foretrekker å ruse seg? At det er kriminalisert og stigmatisert, hindrer hjelpesøkende atferd.

Det at tillitspersoner i SV ikke forstår de praktiske konsekvensene av kriminalisering i et sosialpolitisk perspektiv, bekymrer oss. SVs programkomité har tatt et modig steg for at partiet står samlet i denne forståelsen. Vi ønsker de lykke til med det videre arbeidet.