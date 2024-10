Equinor må få delta

I sitt innlegg i Dagsavisen kritiserer norske og internasjonale representanter for Greenpeace Innovasjon Norge for at Equinor er en del av den norske næringslivsdelegasjonen som møtes til det 29. klimatoppmøtet i Baku i Aserbajdsjan.

Tilsvarende kritikk av næringslivets deltakelse kom før klimatoppmøtet i fjor.

Vi har stor respekt for den viktige jobben miljøbevegelsen gjør for klima, miljø og natur. Vi mener også at omstillingen til et lavutslippssamfunn går for sakte, og det bekymrer oss.

Men vi er uenige i at selskaper som forurenser i dag ikke skal være en del av diskusjonen om løsninger på klimakrisen.

Equinor er en viktig aktør innen karbonfangst- og lagring og flytende havvind – som har en plass i omstillingen verden står overfor.

De store selskapene har ressurser, teknologi og innovasjonsevne som kan spille en avgjørende rolle i arbeidet med å løse klimakrisen. Det vil kreve investeringer, teknologisk innsikt, innovasjons- og skaleringsevne.

Det er dette næringslivet har, i motsetning til de fleste av de som ellers treffes på klimatoppmøtene.

Det er altså ikke enten-eller, men både-og.

Bedrifter som har vilje og evne til å ta oss videre mot målene i Parisavtalen bør, sammen med øvrig sivilsamfunn og myndigheter, absolutt være til stede på de viktigste arenaene der klimakampen diskuteres. For de skal gjøre den viktigste jobben – omstillingen som må skje mellom toppmøtene.

