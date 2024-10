TV-aksjonen får bare smuler

NRK TV-aksjonen har nå vært arrangert i 50 år og har i alle disse årene gitt penger til gode og viktige formål i inn og utland. Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe barn som har en alvorlig sykdom og familiene deres.

TV-aksjonen er et fantastisk prosjekt som engasjerer og inspirerer. Mange gir så godt de kan med det de har mulighet til. Det er rørende å se alle små innsamlingsaksjoner hvor også barn har vært med på å gi.

Det er bare det at det kunne vært så uendelig mye mer!

Årets TV-aksjon var rekord. 366 millioner ble samlet inn, men det virker som om det er lenge til man når milliarden, som er 1.000 millioner.

Det blir grotesk når bare én av de aller rikeste her i landet kan gi langt mer enn hele Norge til sammen

Ifølge Finansavisen finnes det i Norge nærmere 400 milliardærer! Mange av dem har mange milliarder. Til sammen sitter disse milliardærene på en samlet formue som er på 2 139 000 millioner. Det er nesten 7 000 ganger mer enn det TV-aksjonen samlet inn! Samtidig har mange av dem mindre skatteprosent enn vanlige folk.

Da blir det ikke bare absurd, men også grotesk når bare en av de aller rikeste her i landet kan gi langt mer enn hele Norge til sammen?

Skjevfordelingen er ikke bare grovt urettferdig, men den koster også liv. Hele det økonomiske systemet er basert på et gammeldags og patriarkalsk styresett.

Henning Jon Grini. (Terje Toftenes)

Skal vi få gjort noe med dette må det omfordeles. Problemet er at det er få politikere og partier som virkelig tar tak i dette. Dette er et paradoks, fordi det hadde gitt et mye bedre samfunn for alle.

Det er bare til å se til USA hvor grådigheten til de som har penger og makt har medført at de bare har beriket seg selv. Problemet er at det skaper forfall og elendighet blant utallige millioner amerikanere, noe også UXA serien viser.

Mange økonomer og rike mennesker mener at det de tjener også drypper på vanlige folk, men det er helt feil og en myte. Dette lovet for eksempel Trump, men som kjent er han en løgner av dimensjoner og resultatet viser seg å ha motsatt effekt.

Mennesker som er fortvilet, sinte og desperate kan fort havne i klørne på fascister som Trump. På en måte er de rike og mektige dermed en fare for verden fordi de er med på å skape slike farlige fascister som nettopp Trump.

Norge har nå enormt mange dollarmillionærer (formue på over 10 millioner). Her er antallet hele 253 000. Samtidig er det bare 2,4 % av sykepleiere som har mulighet for å kjøpe bolig i Oslo.

Hvis ikke vi får en omfordelingspolitikk som jevner ut forskjellene bedre havner vi i enda større trøbbel. Et viktig mottiltak her er å skattlegge de superrike mer, noe vår egen finansminister har frontet gjennom en ny global formuesskatt. På sikt bør det også innføres tak for hvor mye et enkeltmenneske kan tjene.

Disse pengene man da får inn kan gå til viktige samfunnsoppgaver som helse, utdanning og miljø. De kan også settes inn i fond til gründere som har gode ideer, men som mangler kapital.

Heldigvis tilfører TV-aksjonen andre verdier enn bare penger. Det å gi er en berikelse i seg selv, så lenge det kommer fra hjertet. Det fremmer også en delingskultur og viser at vi står sammen for å løse viktige samfunnsoppgaver. Nettopp det å stå sammen for å løse våre utfordringer vil bli viktigere og viktigere i årene som kommer.

TV-aksjonen regnes for å være verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hadde det ikke vært flott om vi skapte verdens beste omfordelingspolitikk?

