Hvorfor bruke milliarder her?

I Oslos klimastrategi mot 2030 er målet 95 % lavere klimagassutslipp enn i 2009. Oslo skal bli en arena for innovasjon, utprøving og kommersialisering av nye klimaløsninger, der klimapolitikken og næringspolitikken støtter hverandre.

Kommunen vil stimulere lokal fornybar energi og utvikle løsninger som andre byer og land kan kopiere. Oslo kan bli et internasjonalt senter for urban fornybar energiproduksjon.

Oslo vil også redusere avfall, øke resirkulering og gjenvinne minst 65 % av materialer i 2030. Reduksjon av avfall skal prioriteres foran bruk av avfall til produksjon av fjernvarme. De siste 20 årene har beboerne redusert sitt husholdningsavfall med en tredjedel og mange næringsaktører reduserer også.

Målet om mer ny lokal fornybar energi har ikke gitt like gode resultater. Det kan virke som om kommunen har gitt opp og heller velger gammel fornybar energi utenfor Oslo og forbrenning av fossilt avfall i Oslo.

I sommer gjorde Hafslund Kraft, der Oslo kommune eier 78 %, en milliardinvestering og kjøpte en gammel vindpark i Sirdal. Det gir ikke ny lokal fornybar energi og er heller ikke noe stort bidrag til innovasjon og arbeidsplasser i Oslo.

Byrådet vil også investere 9,5 milliarder kroner i karbonfangst på Klemetsrud. Da kan kommunen brenne fossilt avfall med redusert CO2-utslipp, men det blir veldig dyrt.

Gjenvinning og redusert avfallsmengde i Oslo gjør at det ikke er nok søppel til å dekke behovet til det nye anlegget. Søppel må kjøpes inn. Hafslund Celsio har allerede en rekke tillatelser til å importere søppel fra utlandet – og mer må til for å dekke behovet til det nye karbonfangstanlegget.

Hvorfor skal vi importere søppel fra utlandet, brenne det i Oslo og bruke mye penger på CO2-fangst? Vi kan heller investere i varmeproduksjon fra fornybar energi. Det vil være i tråd med Oslos mål for ny lokal og fornybar energiproduksjon.

Esbjerg har klart en slik omstilling til fornybar energi med bioenergi og varmepumper som henter varme fra fjorden. Dette kan Oslo også klare. Avfall er ressurser som kan gjenbrukes, så søppelforbrenning er utdatert selv med CO2-fangst.

Oslo blir ikke et internasjonalt senter for urban fornybar energi. Vi ender opp med brukte vindturbiner i Sirdal og søppel fra Europa.

Oslo kommune gir 20 % tilskudd til solceller og Enova gir 30 % støtte til lokale varmeløsninger hvis man kobler seg fra fjernvarmen. Selv om kommunen og Enova bidrar noe, og kommunen har laget mange utredninger og virkemiddelanalyser, er lite realisert.

Det mangler initiativ fra kommunen til gjennomføring og samarbeid med innbyggere og næringsliv for å bygge ut lokal energiproduksjon. Mye kan gjøres uten store kommunale utgifter.

Oslo blir ikke et internasjonalt senter for urban fornybar energi, slik klimaplanen legger opp til. Ambisiøse mål for fremtiden uten en strategi med en plan og delmål for veien til målet, gjør at vi ender opp med brukte vindturbiner i Sirdal og søppel fra Europa.

Kanskje 9,5 milliarder som er satt av til karbonfangst, kan brukes bedre på mer fremtidsrettede energiløsninger der kommunen er pådriver og samarbeider med innbyggere og næringsliv.

