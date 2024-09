Hvorfor diskuterer vi som om pandemien ikke har skjedd?

I den siste tidens diskusjon om sjukelønnsordningen, og herunder forslag om å innføre en karensdag, er det ett argument jeg virkelig har savnet.

Det har jo kommet motargumenter om at dette primært vil ramme de med dårligst råd, og de som ofte ikke kan jobbe hjemmefra på dager der man føler seg litt tufs.

Men én ting synes jeg er helt merkelig: At hele diskusjonen om karensdag eller ikke, foregår som om vi ikke nettopp har vært igjennom en koronapandemi. Et virus som heller ikke er borte.

Nina Reim Nina Reim, long covid-syk. (Privat)

Tvert imot er vi nå midt inne i en smittebølge. Det kom råd fra Folkehelseinstituttet om å holde seg hjemme hvis man har luftveissymptomer senest her om dagen.

Om holdningene til å gå på jobb og smitte både kollegaer og andre man er i kontakt med gjennom arbeidsdagen, var ganske tvetydige før korona, så framstår det jo helt merkelig at ikke denne ballen er blitt lagt fullstendig død nå etterpå?

For meg framstår et forslag om karensdag nå som ekstra sprøtt og uansvarlig.

Hele formålet med en karensdag må jo være at en del ikke ser seg råd til å bli hjemme til tross for at de begynner å få symptomer. Altså i starten av et sjukdomsforløp. Da er man nødvendigvis mest smittsom, og vet dessuten ikke helt om dette er starten på en forkjølelse, en vanlig influensa eller korona.

Jeg sliter selv med long covid etter over fire år. Så for meg framstår forslaget om karensdag nå ekstra sprøtt og uansvarlig. Fordi vi vet at man utmerket godt kan få problemer med long covid også etter en lett sykdom – og sjøl om man er fullvaksinert så det holder.

