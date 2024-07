Stopp reklame for fossil transport i Oslo

1. august er World Overshoot Day eller verdens overforbruksdag på norsk. Dette er dagen vi har brukt opp ressursene jorda klarer å fornye i løpet av ett år. Resten av året vil vi låne ressurser fra fremtidige generasjoner. For Norge sin del var ressursene allerede brukt opp 12. april.

Noe av det mest ressurskrevende forbruket i Norge er transport. Ifølge Framtiden i våre henders rapport «Options for reducing lifestyle emissions in Norway» utgjør transportsektoren 36 prosent av norske forbruksbaserte utslipp med 2.840 CO₂-ekvivalenter. 46 prosent av disse utslippene kommer fra fly, mens 44 prosent er fra biltransport. Hovedgrunnen til de store utslippene er at transporten er fossildrevet. Slik transport bidrar også til forhøyet luftforurensing. Ifølge Folkehelseinstituttet bidrar luftforurensing vesentlig til sykdomsbyrden i Norge. Reduksjon av transport er derfor et viktig tiltak.

Inger Anne Krokeide, politisk leder og nestleder i Framtiden våre hender Oslo studentlag (Privat)

Vi har allerede reklameforbud mot skadelige produkter som myndighetene ønsker mindre av. Det er forbudt med reklame for alkohol og tobakk.

Vi vet allerede at forbrenning av fossilt brensel er noe av det mest ødeleggende for klimaet. Amsterdam har vedtatt forbud mot reklame av fossildrevne kjøretøy som bensinbiler og flyreiser. Flere europeiske byer følger etter med lignende forbud. Region Stockholm har også vedtatt å innføre reklameforbud fra 2026 for fossilt brensel og fossildrevne produkter på kollektivtrafikkens reklameflater.

Vi kan da ikke være dårligere enn svenskene?

I Oslo kommer en fjerdedel av utslippene innenfor bygrensen fra private biler. For å nå Oslos mål om 95 prosents utslippsreduksjon innen 2030, er reduksjon av fossildrevne biler et viktig tiltak.

Forbud mot reklame for fly i Norges største by kan være et viktig tiltak for å redusere Norges utslipp. Nordmenn er på tredjeplass i verden for klimautslipp fra luftfarten per innbygger. Utslippene fra flyfarten i verden er 50 prosent høyere enn tidligere rapportert til FN. Det er da viktig å redusere utslippene fra fly i Norge.

Oslo bør følge flere europeiske storbyer og innføre forbud mot fossilreklame. Vi kan da ikke være dårligere enn svenskene?