Feil om dødstall i Gaza-krigen

8. juli hadde Dagsavisen en lederartikkel hvor man bygger på et leserbrev (correspondence) publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. Dagsavisens overskrift er «Dramatiske dødstall i Gaza». Overskriften fra The Lancet er mindre dramatisk og sier at det er vanskelig å telle de døde i denne fryktelige krigen.

Dagsavisens overskrift har fått en del oppmerksomhet i på sosiale medier. Men etter å ha lest lederen, er jeg usikker på om avisen bruker The Lancets sak på en ansvarlig og etterrettelig måte – eller om man forstår den. La meg peke på to punkter hvor det ser ut som om Dagsavisen kan ha slurvet.

Torkel Brekke, religionsprofessor ved MF vitenskapelig høyskole og tilknyttet tankesmien Civita (CF-WESENBERG)

For det første: I fotnote 9 i saken i The Lancet gir innsenderne inntrykk av å lenke til en rapport som kan gi grunnlag for å anta at det er fire «indirekte dødsfall» per direkte drepte i moderne krig. Hvis man bruker et slikt tall i Gaza er det «ikke usannsynlig», sier innsenderne, at det reelle dødstallet kan bli 186.000 eller flere. Har Dagsavisen trykket på lenken i fotnote 9? Den peker på en rapport fra FN om narkotika og sier absolutt ingenting om krig og indirekte dødsfall. Kan Dagsavisen vise hvor de har funnet en kilde som forklarer hva indirekte dødsfall er, slik at man kan stole på at avisen har forstått hva den skriver om i lederartikkelen?

For det andre: Dagsavisen skriver «dødstallene kan være over 186.000 døde siden 7. oktober 2023». Men det er jo slik at mange indirekte dødsfall antas å komme etter at en krig er avsluttet. Leserbrevet i The Lancet forklarer i vage vendinger hvordan man tenker seg at disse dødsfallene kan oppstå i framtiden gjennom blant annet sykdommer, mangel på mat og vann og gjennom at UNRWA – FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger – ikke får penger fra en del tidligere giverland. Uansett er det ingen tvil om at tallet 186.000 er et tenkt tall som omfatter framtidige dødsfall, hvor man baserer seg på effektene man har sett i andre kriger. Mener Dagsavisen at dødstallet i Gaza mellom 7. oktober og 8. juli 2024 er 186.000 eller mer?

Kanskje Dagsavisen har sjekket tall og metoder grundig, slik at dette er solid informasjon. I så fall har det stor nyhetsverdi. Men vi er i en situasjon der en del av det som skrives og sies om Gaza i norske medier, har betydelige mangler. Dette har vært situasjonen siden 7. oktober. Feil bruk av tall kan skape unødvendige uenigheter. Jeg mener derfor Dagsavisen bør utdype hva de mener i sin leder.

Red.anm.: Dagsavisen har erkjent feil i den aktuelle lederen og oppdatert artikkelen med rettelogg.