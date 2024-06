Hjelp oss å bevare nærskogen vår

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bymiljøetaten i Oslo planlegger hogst i nærskogen på Haugerud og Trosterud i 2024 og 2025. Andelen trær som skal fjernes er planlagt å være mellom 30 til hele 60 prosent. Hensikten er å produsere tømmer. I tillegg til hogsten, skal veien utvides og forsterkes for store hogstmaskiner og tømmerbiler. Det skal også bygges en stor snuplass og velteplass for mellomlagring av tømmer i et populært og viktig tur- og lekeområde.

Vi er mange som er svært bekymret over og lei oss for dette. Fra Haugerud og Trosterud kan vi gå rett inn i Østmarka, og dette er en av de aller største verdiene ved å bo i dette området. Beboere, skoler, barnehager og idrettsforeninger bruker turveiene og stiene flittig året rundt. Legesentre og fysioterapeuter benytter skogen til oppfølging av pasientgrupper. Skogen er vårt viktigste rekreasjonsområde, med aktiviteter året rundt som ski, aking, klatring og trening. Muligheten til å komme direkte ut i Marka, rett utenfor døra, er en fantastisk kvalitet å ha i vårt nærområde.

På Haugerud og Trosterud er det mange som bor i blokk, og få har sin egen private hage. Nærskogen vår som finnes rett utenfor døra, gir en unik mulighet til å få oppleve naturen i hverdagen. Dørstokkmila blir kort, og dette er gull verdt både for den psykiske og fysiske helsa.

Avstanden til den uberørte skogen blir lenger, og for noen, slik som små barn og de som har dårlig helse, blir den kanskje for lang.

Hvis Bymiljøetaten skal drive med tømmerhogst i skogen vår, vil det endre opplevelsen av å bruke friluftsområdene her dramatisk. Hogstplanen tar med seg områder både rundt «Hundeløypa» ved Lille Wembley, og de mange blåmerkede stiene. Disse områdene byr på varierte og verdifulle naturopplevelser. Fra de åpne furutoppene og blåbæroasene ved turmål som Appelsintoppen, til de dype dalene med store og mektige grantrær dekket av mose og lav som vekker fantasier om eventyr og magi. Mye av skogen vår er gammel, uberørt av synlig hogst, og med et rikt dyre- og planteliv. Hvis store hogstmaskiner skal kjøre gjennom terrenget og felle en stor andel trær, vil nærskogen vår forvandles fullstendig og det vil oppleves som svært negativt.

Avstanden til den uberørte skogen blir lenger, og for noen slik som små barn og de som har dårlig helse, blir den kanskje for lang. Hogges skogen, mister den sin karakter og verdifulle opplevelse og nærskogen vil dermed miste sin verdi og bli lite attraktiv for rekreasjon og det nære friluftslivet. Vi støtter Østmarkas venners innspill til hogstplanen, der de ber kommunen avstå fra skogbehandling i dette området.

Haugerud og Trosterud står overfor massive byggearbeider i årene som kommer. Det skal bygges flerbrukshall, skoler og boliger. Vi vil i flere år ikke kunne bruke idrettsanlegget. Hogst i nærskogen vår vil derfor påføre innbyggerne i området en urimelig stor totalbelastning. Av hensyn til oss som bor her, og spesielt den oppvoksende generasjonen, ber vi derfor byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), innstendig om å stoppe hogstplanene.

