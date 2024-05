Det begynner å bli mye nå, Haugen

For kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen må Eurovision-uka arte seg like travel som for konkurransedeltakerne i Malmö og palestinademonstrantene utenfor NRK – og ellers i verden. Hun er i nyhetssendinger og avisartikler overalt, blant annet i Dagsavisen 6. mai.

Haugen har stadig samme gamle budskap: Å gå inn for en kulturboikott av Israel vil svekke NRKs troverdighet som uavhengig nyhetsformidler. Eurovision Song Contest er ikke en musikkonkurranse for stater, men for kringkastingsselskaper som er medlem i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

Haugen gjentar også hyppig påstanden om at Russland ikke fikk delta i ESC i 2022 fordi landets «allmennkringkaster» var blitt suspendert fra EBU. Grunnen til suspensjonen var at «den» ikke lenger opererte uavhengig av myndighetene og dermed ikke oppfylte medlemskriteriene. Dette er beviselig feil.

25. februar 2022, halvannet døgn etter at invasjonen av Ukraina var i gang og etter påtrykk fra blant andre NRK, utestengte EBU landet Russland fra ESC. EBUs begrunnelse var følgende «bekymring»: «I lys av den eksepsjonelle krisa i Ukraina vil et russisk bidrag i årets ESC bringe konkurransen i vanry».

Kato Hansen Kato Hansen er ESC-historiker og forfatter. (Privat)

Dagen etter kom reaksjonen fra de tre russiske allmennkringkasterne som var EBU-medlemmer, ikke bare den ene som skulle delta i ESC: Som et svar på utestengelsen av Russland fra ESC vurderte de å melde seg ut av EBU. Den 1. mars meddelte EBU at de tre ikke lenger fikk være representert i EBUs styringsgrupper – i praksis en kollektiv suspensjon.

EBUs egen pressemelding bekrefter denne tidslinja, og at det var Russland som var blitt utestengt fra ESC: «Russia’s exclusion from the Song Contest».

Å argumentere med at ESC er en konkurranse for kringkastingsselskaper, er like korrekt og like meningsløst som å framheve at OL og VM er konkurranser for nasjonale idrettsorganisasjoner.

Å argumentere med at ESC er en konkurranse for kringkastingsselskaper, er like korrekt og like meningsløst som å framheve at OL og VM er konkurranser for nasjonale idrettsorganisasjoner. Ingen tenker på det når Warholm og Bjørgen står på startstreken med det norske flagget på brystet. Og i ESC står det ikke «NRK» eller «BBC» på skjermen, men «Norway» og «United Kingdom».

NRK deltar i ESC på vegne av Norge, som russisk TV i 2022 skulle deltatt på vegne av Russland. Utestengelsen av det russiske bidraget den gang skyldtes handlinger landet hadde begått, ikke allmennkringkasteren. Dagens krise i Gaza er like «eksepsjonell» som den i Ukraina i 2022, og EBU kunne med samme vanry-argumentasjon nektet et israelsk bidrag innpass i årets ESC.

Men det verken vil eller kan EBU, fordi det ikke er den samme konsensen for en slik utestengelse i organisasjonen som det var i 2022. Det er i og for seg en ærlig sak, men også en åpenbar forskjellsbehandling som kan tilskrives dobbeltmoral. Problemet forverres betydelig når man, også fra NRKs side, prøver å dekke over de faktiske forhold med vikarierende argumentasjon.

Mange lengter tilbake til tida da de store Eurovision-kontroversene handlet om skigåer-koreografien til Dollie de Luxe og CO2-utslippene fra Kate Gulbrandsens hårspray.

Haugens argument om at NRK ikke ensidig kan gå inn for en kulturell boikott av Israel står seg også svært dårlig. NRK gjennomfører nemlig selv i praksis en slik boikott ved å la være å anmelde årets ESC-bidrag, med begrunnelsen: «Flere musikkanmeldere som NRK bruker nekter å anmelde årets Eurovision på grunn av Israels deltakelse».

Det fins mange andre kvalifiserte musikk- og ESC-kjennere som mer enn gjerne ville tatt jobben, og det vet NRK godt. Utestengelsen av det israelske bidraget – og med det alle andre bidrag – fra NRKs ESC-anmeldelser er derfor en redaksjonell avgjørelse som kringkastingssjefen i siste instans har ansvaret for.

Det begynner å bli mye nå. Mange lengter tilbake til tida da de store Eurovision-kontroversene handlet om skigåer-koreografien til Dollie de Luxe og CO2-utslippene fra Kate Gulbrandsens hårspray. Det letter ikke situasjonen at EBU og NRK politisk maler seg stadig lenger inn i et hjørne som etter hvert må føles fryktelig trangt.

