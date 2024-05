De kom for å få hjelp, men ble rusmisbrukere

På nytt avdekkes det at barn og unge på barnevernsinstitusjon ender opp som rusmisbrukere, istedenfor å få helsehjelp. Dagens system må endres, og det haster.

NRK-prosjektet «Instukids» har vist hvordan barn som er under barnevernets omsorg, som har behov for og rett på hjelp, blir rusmisbrukere under et system med store feil og mangler.

Gerd Samuelsen er sentralstyremedlem i Partiet Sentrum.

Regjeringen svarer at hjelpen er på vei, kvalitetsreformen blir lagt frem om et års tid (nrk.no). Partiet Sentrum mener at dette ikke er svar godt nok. Barna har ikke tid til å vente på utredninger og en ny reform. Konsekvensene er psykisk uhelse, rusavhengighet og sårbare liv i dyrt og farlig utenforskap.

Rusproblemer hos barn og unge må i likhet med rusproblemer hos voksne defineres som et helseproblem, ikke som atferdsvansker som skal løses med barneverntiltak. Omfattende, skadelig og langvarig rusmisbruk hos barn og unge må utløse tilgang på den samme ekspertisen som for voksne.

Ragnhild Sørbotten er sentralstyremedlem i Partiet Sentrum.

Ansvaret for spesialisert rusbehandling må flyttes fra barnevernet til helsetjenesten. Ruskompetansen må likevel beholdes og styrkes på barnevernsinstitusjonene, slik at de kan gi forebyggende og tidlig hjelp.

Institusjonstilbud er ofte det siste tiltaket som gis etter at andre tiltak har vært prøvd og mislykkes. Barna påføres brudd og nederlag, og utfordringene eskalerer. Barna trenger kontinuitet, trygg sosial voksenstøtte, nok tid og fleksible ettervernstilbud med gradvise overganger.

Tiltakene for barnevernet og de samarbeidende tjenestene vil koste, men det vil koste mer å la være.

Det finnes i dag svært få langtidsplasser for psykisk syke barn. Kapasiteten må bygges kraftig opp. For å sikre forsvarlig helsehjelp må barnevern, helsetjenestene og kriminalomsorgen samarbeide tett og ansvaret må tydeliggjøres.

Ansvaret for tverrfaglig helsekartlegging må flyttes til helseforetakene. Det må etableres nødvendige rehabiliterende lavsikkerhetstilbud, flere langtids- og sikkerhetstilbud i psykisk helsevern for barn og unge.

Zaeem Shaukat er sentralstyremedlem i Partiet Sentrum.

Ni av ti unge på institusjon har ikke fullført videregående opplæring ved fylte 21 år. Dette er alarmerende når vi vet hvor viktig utdanning er for å motvirke marginalisering og utenforskap. Barn og unge på institusjon skal ha likeverdige muligheter for skolegang.

Tiltakene for barnevernet og de samarbeidende tjenestene vil koste, men det vil koste mer å la være. En barndom er kort og dyrebar, og den kan ikke settes på vent. En god barndom er en investering i en fremtid i fellesskapet med deltakelse i samfunnet, arbeid og god helse.

Barna som kommer for å få hjelp skal få det. De skal ikke sviktes under offentlig omsorg og ende opp som rusavhengige. Tiltakene må igangsettes og prioriteres umiddelbart, for barna skjer barndommen her og nå.

