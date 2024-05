Kunnskapsministeren dummer seg ut nå

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har gått ut i pressen og sagt at hun vil gjøre store endringer i eksamensopplegget til videregående skole fordi russefeiringen har sklidd ut og kommet fullstendig ut av kontroll.

Tidligere var det eksamen i alle skriftlige fag som avslutning på skoleåret i midten av juni. Nå er det trekning 15. mai om man i det hele tatt kommer opp til eksamen i ett eneste fag, og i tilfelle hvilket.

Reidar Holtet, Drammen. (Privat)

Vil nå Nordtun endelig sørge for at det blir reell eksamen igjen, slik at ungdommen får med seg både den viktige eksamenserfaringen og en objektiv bedømmelse av kunnskapsnivået?

Nei, langt ifra! Hennes bekymring er at eksamen forstyrres av den voldsomme russefeiringen, og da må det faktiske skoleåret kuttes slik at skolen og eksamen ikke kommer i veien for russefeiringen. Det er altså kunnskapsministeren som foreslår dette!

For en utrolig konsekvensanalyse. Hun vil altså forkorte skoleårets undervisningstid med en måned slik at det blir mulig å avvikle eksamen før 17. mai. Av hensyn til den bekymringsfulle russefeiringen. Slå den!

Er det snart noen i ansvarlig posisjon som tør å foreslå en avvikling av nåværende form for russefeiring?

Hun vil også engasjere fylkeskommunen i arbeidet med å endre eksamensopplegget i tråd med dette. Vi får håpe at fylkeskommunen er mer opptatt av ungdommenes kunnskapsnivå enn det kunnskapsministeren er, og avslår invitasjonen.

Er det snart noen i ansvarlig posisjon som tør å foreslå en avvikling av nåværende form for russefeiring? Det er lov å feire en avslutning av skolegangen, men det er ikke OK slik den har utartet til det meningsløse.

