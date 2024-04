Hva er det som skjer i verden?

«What’s going on»? Ja, en kan virkelig filosofere over hva som går for seg i verden i dag når en hører på Marvin Gayes vakre sang. Sangen laget han da hans bror ble innkalt til militærtjeneste i Vietnam, der han skrev at de rike starter kriger, men det er de fattige som må slåss.

Vi mennesker har fått bolig på en fantastisk planet, og om vi hadde styrt med fornuft og godhet kunne vi skapt et paradis. Dessverre har grådighet og maktkamp fått dominere på jorda siden steinalderen, der menneskene ikke har lært noe av sine feilgrep.

Leser en boken «Ulikhetens pris» av forfatterne Richard Wilkinson og Kate Pickett, forstår en hva slike ulikheter gjør med et samfunn. Boka med sine fakta er så grundig dokumentert og overbevisende at magasinet The Economist og tidligere statsminister i Storbritannia David Cameron har stilt seg bak konklusjonene. Boken går igjennom de fleste forhold i demokratiske land, der den nordiske sosialdemokratiske modellen kommer fordelaktig ut.

I forskjellslandene USA, Storbritannia og Portugal finner en blant annet at ratene for mental sykdom er fem ganger så høy som i land med små forskjeller. Disse landene har også fem ganger så stor sannsynlighet for å bli kasta i fengsel og seks ganger så stor sjanse for å lide av klinisk fedme som i land med stor likhet.

Drapsfrekvensen og rusmisbruket er også langt større i disse landene enn i land med små forskjeller. Siden Ronald Reagan styrte som president i USA, har vi sett ei ekstrem politisk høyredreining. Ledelsen der mente at å gjøre rike folk rikere ville skape flere arbeidsplasser og bedre forholdene i landet. Dette har gitt som resultat at 0,1 % av befolkningen nå eier 90 % av alle verdiene i landet. Ja, kapitalismens skyggesider kommer klart fram i USA.

Fundamentet, middelklassen, er nesten radert ut og millioner sliter med deltidsjobbing. I storbyene i USA finner en nå en markant økning av uteliggere, tiggere og rusmisbrukere. I denne ulikhetskulturen opplever vi rike nordmenn som flytter til Sveits av ren grådighet. Der plasserer de sine verdier blant korrupte statsmenn, lysskye oligarker og andre umoralske rikinger.

Nordmenn som har flyttet til snylterlandet Sveits skryter nå av hvor mye bedre helsetjenesten og skolesystemet er i Sveits enn i Norge. Forstår ikke disse egoistene, som ikke vil støtte det landet der de har tjent mesteparten av sine penger, at deres umoralske oppførsel skader det norske velferdssystemet?

Som i alle skatteparadis har de rike det fint, mens de fattige har det vanskelig. Slik er det også i Sveits, som har de dyreste storbyene i verden og der sveitserne ikke har en minstelønn. Det medfører sosial dumping.

Kvinnene fikk først full stemmerett i 1991 og likestillingen er svak. Barnehageplasser er en dyr mangelvare og helsevesenet er basert på privat helseforsikring, noe som bidrar til å øke forskjellene i samfunnet. For kronisk syke og folk med nedsatt funksjonsevne kan dette gi store økonomiske belastninger.

Norge slår Sveits på alle områder når det gjelder å ivareta fattige og rike, syke og friske og kvinner og menn. Jeg har arbeidet i fire verdensdeler og erfart minussidene med kommunisme, ekstrem kapitalisme og korrupte diktaturer.

Derfor takker jeg min skaper for at jeg er født i det sosialdemokratiske lykkelandet Norge. Landet som har skjemt bort sine innbyggere så mye at de tar sine goder som en selvfølge, og ikke setter pris på sin lykke.

Det sies at der pengene snakker er sannheten taus, derfor minnes jeg Arne Garborg sine framsynte ord: «Pengehelvete kan me banne, men vi sløkker det ikkje, minst med petroleum».

