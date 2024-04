Til valg med alle midler

«India kan ta fyr om dere prøver å vinne valget ved å fikse kampen eller røre ved Grunnloven», sa Kongresspartiets opposisjonsleder, Rahul Gandhi, på et massemøte i Delhi den 30. mars. Titusener var samlet på Ramlila Grounds, som knytter gamle og nye Delhi sammen.

Valget i India starter fredag 19. april, og observatører har lenge tippet at den sittende statsminister Narendra Modis BJP vil vinne. Valg i verdens mest folkerike stat er en lang prosess, og resultatene er ventet i juni. Men frykter Modi og hans parti BJP (Bharat Janata Party) resultatet, siden de nå slår til mot opposisjonsledere?

I fjor inngikk flere av de viktigste opposisjonspartiene og en rekke mindre partier en allianse for å samordne kampen mot Modi-regjeringen. Grunnet misnøye med Kongresspartiets lite demokratiske framferd lå det an til at delstatsledere fra alliansen ville bryte ut. Nå står opposisjonen mer samlet. På podiet i Ramlila var medlemmer av flere delstatsregjeringer, og alliansen har tatt navnet Indian National Developmental Inclusive Alliance – INDIA!

En av årsakene til den nye enheten kan være fengslingen av Delhis førsteminister, Arvind Kejriwal, og Hemant Soren, i tilsvarende stilling i delstaten Jharkhand. I begge tilfeller har regjeringen tydd til anklager om manglende skatteinnbetaling. Flere ledere kan stå for tur.

Elisabeth Eide Elisabeth Eide er forfatter og professor emerita ved OsloMet. (Privat)

Kejriwal representerer partiet AAP og har ledet Delhi, det viktigste av Indias åtte unionsterritorier, siden han i 2013 vant lokalvalget og slo BJP og Kongresspartiet. Han har beskjeden bakgrunn og har vært en populær leder for Delhis 20 millioner innbyggere. AAP har også makten i delstaten Punjab, som har vært sentral i bondeopprørene.

Regjeringen har også stengt noen av Kongresspartiets bankkontoer, med gamle skattesaker som påskudd. Kongressledere kaller dette kriminelt og et forsøk på å sette partiet ut av spill. Disse tiltakene kan bidra til å avlede oppmerksomheten fra valgfinansieringen, der rikfolk kan kjøpe såkalte «electoral bonds» fra sentralbanken og anonymt støtte politikere de liker. Modi er med sine milliardærvenner blitt favorisert i denne prosessen, og indisk høyesterett har reagert.

Siden 2014, da Modi vant valget for første gang, har India ifølge V-dem-instituttet i Stockholm falt på demokrati-indeksen de årlig publiserer. India står høyt på listen over land med negativ utvikling i kategorien autoritært styre med valg.

Den 15. november 2019 utførte Central Bureau of Investigation et raid mot Amnesty Internationals kontorer i Bangalore og New Delhi, og anklaget dem for å bryte reglene for mottak av utenlandsk støtte. De måtte forlate landet i 2020, da bankkontiene deres ble stengt.

Terje Skaufjord Terje Skaufjord er forfatter og historiker. (Privat)

Bakgrunnen var kritiske rapporter, ikke minst om økt undertrykking i Kashmir, delstaten som med regjeringsvedtak i august 2019 ble redusert fra selvstendig delstat til «unionsterritorium», direkte underlagt sentralregjeringen. Amnesty hadde da operert i India siden 1966. De kalte regjeringens anklager en heksejakt.

På Reportere uten grensers pressefrihetsindeks har India dalt fra 150. plass i 2022, til 161 i 2023 (totalt 180 land). I februar blokkerte myndighetene internettadgangen til tidsskriftet «The Caravan»¸ som hadde rapportert om den indiske hærens drap og tortur i Kashmir. Prabir Purkayashta, redaktør av den kritiske nettavisen «Newsclick», har vært fengslet siden oktober 2023.

Newsclick er kjent for å støtte indiske bønder, som har aksjonert kontinuerlig siden 2018, de seinere årene mot tre strenge lover som ville svekke næringen deres. Aksjonistene beleiret Delhi med sine traktorer og vant en midlertidig seier da lovene ble trukket tilbake i januar 2022. Men de er nå vedtatt på nytt, og bøndene aksjonerer med støtte fra opposisjonen.

Seksten journalister er tiltalt etter UAPA-loven (Unlawful Action Prevention Act). Sju er fengslet eller i husarrest, de fleste fra Kashmir. Innstrammingen overfor journalister skjedde spesielt under covid-pandemien, da de som kritiserte regjeringens håndtering, risikerte arrest eller fengsel.

De ble anklaget for ærekrenkelse, oppfordring til opprør, forakt for retten og trusler mot nasjonal sikkerhet. Journalister blir i likhet med andre kritikere av hindutva – hindunasjonalisme – ofte stemplet som «anti-nasjonale».

Reportere uten grenser mener at India et av de farligste landene for medier. Tre–fire journalister blir drept på jobb hvert år. Hindutva-aktivistene har titusener av WhatsApp-grupper som sprer falske nyheter og hat mot opposisjonen, og kvinnelige journalister er spesielt rammet. Under bondeaksjonene ble internett i delstaten Haryana blokkert da bøndene skulle marsjere mot hovedstaden.

Modi hevder at han og BJP forsvarer sekularismen, men for BJP betyr det gjerne å rette søkelys mot Indias muslimer.

I januar åpnet statsminister Modi det nye Ram-tempelet i Ayodhya, bygd på ruinene av Babri-moskeen som ble rasert av BJP-aktivister i 1992. Dette var ledd i et eksplosivt, politisert prosjekt for å fremme hindutva, og fjernet India ytterligere fra Grunnlovens sekulære prinsipp.

Modi hevder at han og BJP forsvarer sekularismen, men for BJP betyr det gjerne å rette søkelys mot Indias muslimer. I mars vedtok høyesterett i Allahabad i landets største delstat Uttar Pradesh med 250 millioner innbyggere, at islamske skoler (madrasaer) er forbudt, siden alle skoler skal være sekulære.

BJPs førsteminister i Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, står for en aggressiv antimuslimsk politikk. Vedtaket rammer 2,5 millioner elever, 25.000 skoler og 10.000 lærere. Ti prosent av muslimske elever går på slike skoler, og muslimer utgjør en femdel av delstatens befolkning. Det fins også egne hinduskoler i India, men de er færre.

Sekulært innstilte kan se slike vedtak som kloke, siden de støtter sekularismen. Men hovedproblemet med dem – et liknende er gjort i delstaten Assam – er at de rokker ved Indias grunnlag. Muslimene fikk noen særrettigheter da India ble selvstendig i 1947.

Mange frykter valgfusk, slik BJP prøvde seg med nylig ved ordførervalget i unionsterritoriet Chandigarh.

Et slikt tiltak i slutten av valgkampen passer godt for BJP og Modi, og vil glede vanlige hinduvelgere uten sans for særordninger for muslimer. Muslimer flest vil vel se det som nok et angrep og ytterligere marginalisering.

Mange frykter valgfusk, slik BJP prøvde seg med nylig ved ordførervalget i unionsterritoriet Chandigarh. AAPs kandidat fikk flest stemmer, men BJP-byrådet erklærte valgmenn fra opposisjonen for ugilde, slik at deres kandidat likevel vant. Høyesterett stanset dette kuppforsøket. De kunne ikke tillate at «demokratiet ble myrdet».

