Luserente for landets leietakere

I markedsbaserte leieforhold for bolig er det vanlig at utleier krever et depositum fra leietaker. Depositumet skal tjene som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg fra leieavtalen. Etter husleielovens §3-5 skal det deponerte beløpet i så fall settes på særskilt konto i leierens navn «med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge».

Utleier kan maksimalt kreve et depositum tilsvarende seks måneders leie. Det vanlige synes å være tre måneders leie. Rentene som opptjenes på kontoen tilfaller leietaker som har skutt inn beløpet, naturlig nok.

Hovedregelen er at tidsbegrensede leieforhold opprettes for tre år. Den andre hovedtypen av leieforhold er de tidsubegrensede. De fleste litt større banker tilbyr depositumskonto. En leietaker er i praksis nødt til å akseptere at det opprettes et depositum hvis utleier krever det.

Beløpet som skal deponeres kan være betydelig. Det vil være låst i hele leieperioden, kanskje krever utleier også at det skal økes underveis i takt med at leien øker. Man skulle tro at dette var en attraktiv kontotype for bankene.

Men nei, de fleste bankene opererer med en rente fra 0 til 1,3% på depositumskonto. DNB ligger på 1,3%, Handelsbanken 1%, Sparebanken SMN 0,1 %, Nordea 0,5 %, og OBOS-banken på null! Et knippe av større sparebanker tilbyr fra 1.4% – 1,8%. Et par små lokale sparebanker strekker seg til ca 2%.

Depositumskonto opprettes nå stort sett elektronisk og signeres elektronisk av partene. For dette betales det til banken fra 500 kroner og oppover. På kjøpet får banken svært ofte i hvert fall en ny kunde som ikke hadde konto i banken fra før.

Er dette en kontotype som krever mye arbeid fra bankens side ettersom renten er så lav? Neppe.

Og uansett spiller banken i slike tilfeller ingen rolle, med mindre uenigheten gjelder en av partenes rett til utbetaling av depositum. Men også da en temmelig passiv og tilbaketrukket rolle. Banken utbetaler bare mot skriftlig samtykke fra begge parter, rettskraftig dom eller avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. Når utleier krever utbetaling på grunn av dokumentert skyldig leie, skal banken sende leietaker et varsel før utbetaling skjer.

Trenden siden 2015 har vært at flere – spesielt de unge – leier i stedet for å eie. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen norske husholdninger som leier bolig, har økt fra 22,6 prosent i 2015 til 23,6 prosent i 2021. Det er de ferskeste tallene som er tilgjengelige. Dette utgjør omtrent 940.000 personer, med en overvekt av mindre husholdninger.

Denne behandlingen av leietakerne som gruppe har åpenbart sammenheng med at utleiersiden gjennomgående er den mer profesjonelle og ressurssterke. Samtidig vil utleier regelmessig styre valg av bank ut fra egen bekvemmelighet.

For utleier er renten på depositumskontoen uten betydning; renten tilfaller jo leietaker. Leietaker vil ikke oppleve rentesatsen på depositumskontoen som et tema når leieavtale inngås. Partenes fokus på rentesatsen er således ofte fraværende eller underordnet.

Det er dessverre grunn til å tro at bankene utnytter dette og derfor opererer med luserenter for leietakerne.

