Privatisering er feil medisin

Det er bred enighet i Norge om at et offentlig helsevesen for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka, er et gode folk vil ta vare på. Et godt offentlig helsevesen er viktig for LO og for våre en million medlemmer. Det bekymrer meg at partiene på høyresiden har løsninger på utfordringene som vil svekke vårt felles helsetilbud.

Det er ingen tvil om at helsesektoren har store utfordringer, som treffer samtidig. Pasienter må vente for lenge i kø, både for å komme inn til sykehusbehandling og over i kommunalt omsorgstilbud. Dette koster både sykehus og kommuner dyrt.

Det er mangel på personell, samtidig som mange i helsevesenet jobber deltid. Vi blir flere eldre i årene som kommer. Flere overlever sykdommer de tidligere døde av, men får helseplager etterpå. For å nevne noe.

Om du og jeg skal ha et like godt helsetilbud som før, uavhengig av inntekt, må alt dette håndteres samtidig og sees i sammenheng.

Sissel M. Skoghaug Sissel M. Skoghaug er første nestleder i LO. (Trond Isaksen/LO)

Svaret på dette er ikke mer privatisering, men styrking av det offentlige helsetilbudet. Svaret er heller ikke innleie av helsepersonell fra vikarbyråer, som koster dobbelt eller tredobbelt så mye som en fast, hel stilling. Svaret er ikke deltid. Helsepersonell må få mulighet til å jobbe mer. Tenk; hittil i år er bare 30 prosent av de 6.200 helsefagarbeiderstillingene som er utlyst i heltidsstillinger. Det er nesten ikke til å tro.

Svaret er heller ikke innleie av helsepersonell fra vikarbyråer. Svaret er ikke deltid. Helsepersonell må få mulighet til å jobbe mer.

Flere ting kan gjøres. Det er for eksempel klokt å la finansieringen til sykehusene komme som et fast tilskudd etter innbyggertall, heller enn å stykkprisfinansiere etter antall behandlinger.

Det gir sykehusene mer strategisk handlingsrom, og kan forebygge overbehandling. Denne reduksjonen er helt i tråd med den offentlige utredningen til Sykehusutvalget, som jeg selv var en del av.

Høyre har hevdet at helsepersonell trenger flere markedsbaserte insentiver for å «motiveres til å gjøre en ekstra innsats». Derfor vil de øke innsatsstyrt finansiering.

At de ansatte i helsetjenesten ligger på latsida eller mangler motivasjon, er ikke problemet. Det virker som om Høyre tror at innsatsen til de ansatte vil bli bedre hvis finanseringen blir innsatsstyrt. Det er i skarp kontrast til den faktiske hverdagen der ute, og en logikk jeg ikke forstår.

At de ansatte i helsetjenesten ligger på latsida eller mangler motivasjon, er ikke problemet.

Når Erna Solbergs Høyre foreslår økt privatisering av helsetjenesten, står det i direkte konflikt med ambisjonen om å styrke bemanningen i det offentlige. Det tapper vårt felles helsevesen for folk. Det er de samme ansatte de konkurrerer om.

Det illustreres tydelig i nord, der Aleris kan bygge private sykehus i Tromsø og Bodø, samtidig som Helse Nord har 1.000 ubesatte stillinger.

Trygve Svensson: Vi må ha en viss grad av kontroll for å ha det bra

LO mener at det ikke skal være fritt fram å etablere private sykehus. Det er helt nødvendig med en ny godkjenningsordning for private helseaktører, hvor myndighetene kan avslå etablering dersom det tapper offentlige helsetjenester for folk. Det er bra at regjeringen foreslår å utrede dette.

Regjeringen har nettopp lagt fram en stor, nasjonal helseplan. Den tar tak i utfordringene jeg har nevnt ovenfor. Noe av det viktigste vi kan gjøre nå er å sikre at vi bruker ressursene til helsepersonell i alle ledd i helsetjenesten riktig.

Kjappe svar løser lite av de sammensatte utfordringene helsetjenesten faktisk står i.

Ett eksempel er satsing på mer tverrfaglig bemanning på fastlegekontorene, som kan bidra til å ta av det store presset på fastlegene. Et annet er en betydelig oppskalering av det såkalte Tørn-prosjektet i regi av KS, som legger til rette for mer heltid, oppgavedeling og større andel ansatte med formell helsefaglig kompetanse. Et tredje er et nytt fagarbeiderløft, for å øke rekrutteringen av fagarbeidere.

Kjetil Staalesen: Det koster å være rik

Kjappe svar løser lite av de sammensatte utfordringene helsetjenesten faktisk står i. Da Høyre styrte var de nærmest ubekymret i møtet med veksten i private helseforsikringer. Ventetidene i helsetjenesten økte fra 2017, midt i den borgerlige regjeringsperioden. Og de gjorde svært lite med bemanningssituasjonen.

Da er det enklere å komme med lettvint kritikk i opposisjon.

Les også: Dårlig eggløsning fra Høyre

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen