Dagsavisen misforstår om mistillit

Politisk redaktør i Dagsavisen Lars West Johnsen avslører manglende kunnskap om Stortingets kontrollfunksjon, når han hevder at et mistillitsforslag mot en statsråd betyr at Fremskrittspartiet mener habilitetssaken til Tonje Brenna er grovere enn Ernas Solbergs sak.

At Dagsavisen tyr til usakligheter i sitt forsøk på å farge saker til fordel for Arbeiderpartiet er ingen nyhet, men avisens kommentator burde vite bedre.

Fremskrittspartiet har vært opptatt av å behandle hver enkelt sak for seg, for å kunne gi en grundig vurdering av alvorlighetsgraden, mens partiene på venstresiden i komitéinnstillingen avslører at det har gått partipolitisk prestisje i saken.

Statsrådene Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe har alle gått av. Den eneste som valgte å ta såkalt ansvar ved å bli sittende fordi hun kom media i forkjøpet og ifølge seg selv valgte å spille med såkalt «åpne kort», var Tonje Brenna.

I forkant av Stortingets behandling av saken avslørte Dagens Næringsliv at Brenna ikke hadde fortalt hele sannheten og holdt tilbake opplysninger fra Stortinget. Jusprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen mener Brenna trolig har villedet kontrollkomiteen og dermed også Stortinget, ved å unnlate å sende over interne budsjettdokumenter under behandlingen av kontrollsaken.

Dette fikk flere partier til å skjerpe kritikken av Brenna. Fremskrittspartiet valgte å stille mistillitsforslag fordi vi mener en villedning av Stortinget er et brudd på Stortingets opplysningsplikt, som er noe av det mest alvorlige en statsråd kan gjøre.

Dagsavisen later ikke til å forstå at et mistillitsforslag kan fremmes mot en sittende statsråd, men ikke mot en avgått statsråd, og trekker på den måten sin egen konklusjon, godt farget av sitt ideologiske ståsted der de virker mest opptatt av å forsvare statsråder med partibok fra Youngstorget.

