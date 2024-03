Likestilling er ikke hva det var

Når vi voksne hører om hvilke trender som rår på sosiale medier, kan vi komme til å lure på om hele likestillingsprosjektet har gått av moten.

De unge jentene lager og deler innhold med «girl math» og Barbie-estetikk, mens gutta drømmer om store muskler, raske biler og machoidealer. Likestilling og like rettigheter ser ikke ut til å stå høyt på agendaen i en ungdomskultur som framstår som stadig mer kjønnspolarisert.

Likevel, når vi spør folk i ulike aldere hva de mener om likestilling i Norge, skiller ikke de unge seg så mye fra de eldre. Kvinner i alle aldere er mer opptatt av likestilling enn menn i alle aldere, men forskjellene mellom eldre og yngre kvinner, og eldre og yngre menn, er små.

Hvordan skal vi forstå dette? Er det noen ideer om likestilling innimellom barbiene og bugattiene?

Anne Skevik Grødem Anne Skevik Grødem er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. (IFSF)

For å få mer innsikt i hva likestilling betyr for befolkningen i Norge i dag, har CORE Senter for likestillingsforskning gjennomført en spørreundersøkelse der vi blant annet stilte et åpent spørsmål: «Hva tenker du på når du hører ordet likestilling?». Deltakerne i undersøkelsen ble invitert til å svare med egne ord, og hele 3.448 personer valgte å svare på dette spørsmålet.

Da vi delte opp svarene i ulike kategorier og gikk gjennom dem, så vi klare forskjeller mellom eldre og yngre deltakere.

Det første som slo oss da vi gikk gjennom svarene, var hvor mange som forbandt likestilling med spørsmål om arbeidsdeling og lønn. Mer enn hvert tiende svar inneholdt formuleringen «lik lønn for likt arbeid». Andre skrev at likestilling betydde at begge kjønn skulle bidra både økonomisk og i arbeidet hjemme, flere kvinner i lederstillinger, eller mindre kjønnsdiskriminering i arbeidslivet.

Da vi delte inn svarene etter alder, så vi imidlertid at denne typen svar i all hovedsak kom fra deltakere i undersøkelsen som var 45 år eller eldre. Særlig blant de voksne kvinnene dominerte svarene som pekte på arbeid og lønn, men andelen var stor også blant mennene i samme aldersgruppe.

Blant de yngste deltakerne i undersøkelsen, de som var mellom 18 og 29 år, så dette annerledes ut. Svarene deres handlet slående ofte om like muligheter. For deltakerne i 20-årene betydde likestilling at alle skulle ha like store sjanser til å lykkes, ha samme muligheter og plikter, og møte de samme forventingene fra omgivelsene.

Hver fjerde kvinne under 30 år, og nesten hver tredje mann, skrev svar som knyttet ordet likestilling til like muligheter for ulike mennesker.

Mange av disse svarene understreket at folk er forskjellige og vil forskjellige ting, men at alle bør ha samme muligheter til å følge de målene som var viktige for dem.

Flere, særlig unge menn, understreket at like muligheter er noe annet enn like resultater. Hver fjerde kvinne under 30 år, og nesten hver tredje mann i denne alderen, skrev svar som knyttet ordet likestilling til like muligheter for ulike mennesker.

En annen viktig aldersforskjell var at de yngste langt oftere enn de eldre var opptatt av at likestilling ikke bare handlet om kvinner og menn, men måtte romme likebehandling på tvers av alle skillelinjer.

Flere sa at likestilling for dem betydde at alle er like mye verdt, og skal få likeverdig behandling, på tvers av faktorer som kjønn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne eller religion. Om lag hvert tiende svar fra deltakerne under 30 år løftet fram en slik utvidet likestillingsforståelse, noe som var langt høyere enn i noen av de eldre aldersgruppene.

De eldre forbinder likestillingsbegrepet med interessekamp og arbeidsdeling i hverdagen, de yngre ser i større grad på det som et ideal for et samfunn uten forskjellsbehandling og undertrykkelse.

Våre funn viser tydelig at de eldre generasjonene, og særlig de eldste kvinnene, forbinder likestilling med kampen for kvinners plass i arbeidslivet og menns ansvar hjemme. Kvinner og menn – og særlig menn – under 30 år forbinder likestilling med like muligheter, og de er langt mer tilbøyelige enn de eldste til å presisere at dette gjelder for alle, ikke bare på tvers av kjønn.

De eldre forbinder likestillingsbegrepet med interessekamp og arbeidsdeling i hverdagen, de yngre ser i større grad på det som et ideal for et samfunn uten forskjellsbehandling og undertrykkelse.

Dermed ser ikke de unge noen motsetninger mellom å bruke mye tid på Barbie eller drømme om en Bugatti, og det å være for likestilling: Likestilling for dem er at ulike mennesker møtes med respekt og har de samme mulighetene.

