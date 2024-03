NATO leker med ilden

Så er det kanskje i ferd med å skje det man har fryktet: At USAs og NATOs avstandskrig med Russland blir en direktekrig ved at NATO-styrker går inn i Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron utelukker ikke at dette vil skje.

Bare det at presidenten i et av NATOs viktigste land lanserer tanken, bringer faren for storkrig et hakk videre. Da blir det fort en diskusjon for og imot, og det skal ikke mye historisk kunnskap til for å frykte at USA blir for – og dermed hele halehenget; NATO.

Vesten kunne med et snev av politisk klokskap ha forhindret Russlands storangrep på Ukraina. Dette er påpekt fra mange hold, fra Brasils president til Torbjørn Jagland. Særlig klokt har det heller ikke vært å danse etter president Zelenskyjs pipe i ett og alt, og bare pøse på med våpen, uten det minste krav eller forbehold.

Bedre hjelp til å ødelegge sitt land kunne han neppe ha fått, med angrep og motangrep i det uendelige. Fortsettelsen av krigen vil ødelegge landet totalt, og true verdensfreden ytterligere.

Håkon Lutdal Håkon Lutdal er pensjonert oberstløytnant. (Ann Kristin Brandt)

Krigen må derfor stoppes nå.

Spørsmålet er hvorvidt USA og NATO er i stand til, og villige til, å analysere situasjonen bedre enn hittil, og dermed være med å trappe ned krigen i stedet for å trappe den opp – og slik sette hele verdensfreden i fare. Troen på at den igangsatte våpenoppbyggingen i NATO skal trygge freden, er nærmest enfoldig.

Det er snarere det motsatte som skjer, det bidrar bare til å øke spenningen, og ikke minst mistroen landene imellom. Nye tiår med kald krig blir vanskelig å unngå.

I «Debatten» på NRK (29. februar) grenset det til pinlig å høre forsvarsminister (Sp) Bjørn Arild Grams innøvde og ensporede tale, og i særlig grad partiet Venstres ledere, som sin vane tro roper etter mer, og er blitt det mest «krigerske» partiet på Stortinget. Nå; mer våpen til Ukraina og kraftigere militæroppbygging i Norge.

Heldigvis var det klar tale fra noen med mer enn én tanke i hodet. Blant annet fra tidligere general Robert Mood, som i klare ordelag påpekte at dialog er nødvendig – parallelt med støtten. NRK hadde denne gang sluppet til flere kompetente personer som talte for forhandlinger, og at det gjelder å unngå en evigvarende krig og en frossen løsning. Professor Kalle Moene beskrev våpenopprustningen i verden som helhet som en kollektiv ufornuft. Jeg er enig.

Vesten har gjort det meste galt før og under krigen. I stedet for å gjøre det Jagland påpekte – å ta Russland på alvor – svarte NATO med avvisende arroganse, og i «demokratiets navn» med et ønske om å svekke Russland mest mulig, militært og økonomisk.

Tiden er nå inne til å la realitetene sige inn, og forholde seg til den aktuelle situasjonen. Frasen om «å vinne krigen» – underforstått at Ukraina får tilbake alle landområder og blir medlem av NATO – må legges på hylla.

Det å «vinne» bør omdefineres til å få slutt på krigen på en slik måte at Ukraina består som et eget land, og at den eksisterende situasjonen blir utgangspunkt for forhandlingene.

Det vil være til beste for Ukraina og minst farlig for verdensfreden. Det er også den eneste måten for Vesten å komme seg ut av denne spagaten på.

