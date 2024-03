Kunnskap er også forsvar

Vår statsminister (Ap) Jonas Gahr Støre varsler de største bevilgningene til Forsvaret siden andre verdenskrig, samtidig som dyrtid og kompetansemangel preger Norge.

Et gammelt ordtak sier at «pennen er mektigere enn sverdet». Med det i mente, mener jeg at kunnskap og kompetanse er viktigere enn noensinne, og at kompetansemangel gjør oss sårbare. Vi må derfor begynne å tenke på kunnskap og kompetanse som sikkerhetspolitikk. Det utdanningspolitiske landskapet er med på å forme morgendagens Norge, og ikke minst er det med på å forme morgendagens arbeidsliv. Det er et arbeidsliv som alle elever, lærlinger og studenter en dag skal bli en del av og være med på å videreutvikle.

Den til enhver tid gjeldene utdanningspolitikken legger store føringer for samfunnsutviklingen. Politikk er bra, men det er nåværende og kommende arbeidstakere som skal sikre framtida.

Flere av oss er ennå «morgendagens helter». Selv om mange allerede er aktive i politikken og organisasjonslivet, er opplevelsen at det er annen generasjon som står ved roret til «AS Norge».

Ola Nyhus er fra Oslo og tidligere lærling i tømrerfaget.

Stadig får vi høre at vi skal stå lenger i arbeid, at eldrebølgen er på vei og at boligdrømmen er milevis unna. Ikke akkurat betryggende beskjeder i en ellers bekymringsfull tid. Hvor ble det av den høylytte beskjeden om at utdanning og kompetanse gir trygghet og framtidstro?

Kunnskap og kompetanse er makt. Behovet for digital omstilling, den geopolitiske uroen og et skrikende kompetansegap innenfor kritiske områder i samfunnet, er ikke tegn på at man kan hvile på laurbærene.

Vi må styrke utdanningssektoren med forutsigbare finansieringsordninger, og samtidig aktivt jobbe for å gjøre det attraktivt med studentutveksling både til og fra Norge.

For oss som står utenfor «maktens korridorer» kan de eviglange, og ofte politisk polariserte, diskusjonene om hva Norge kommer til å trenge i framtida, virke banale og fremme apati.

Det ville derimot vært betryggende om alle aktørene i utdanningssektoren, og særlig de innen høyere utdanning, hadde stått samla som ett sterkt «kunnskapslag». Et lag som unisont oppfordret oss til å trygge oss selv og hverandre gjennom utdanning, kunnskapsdeling og kompetansepåfyll gjennom hele livet.

En storinvestering i utdanningssektoren er med på å sikre «hjemmefronten». Om ikke med kuler og krutt, så med helsetjenester, industri og forsyning.

Det er absolutt nødvendig med en styrking av Forsvaret, og tiden kan vel sies å være overmoden for et byks opp mot NATOs mål på to prosent av BNP. En kan samtidig argumentere for at en storinvestering i utdanningssektoren kan være med på å sikre «hjemmefronten».

Om ikke med kuler og krutt, så med helsetjenester, industri og forsyning. Det er vanskelig å argumentere mot at et lite land med høy og bred kompetanse i hele befolkningen, ville stå godt rustet mot utfordringer både innen- og utenriks.

Jeg mener at regjeringen i tillegg til økende forsvarsbevilgninger, har ansvaret for å få på plass en flerårig opprustningsplan for landets kunnskapsberedskap.

For hva om vårt gamle oljeeventyr kunne ha finansiert vårt nye «kunnskapseventyr»? Der arbeidslivet og det offentlige Norge samarbeider om å tette samfunnets akutte kompetansebehov. Samtidig som de med stø hånd samler alle gode krefter, for reelt å tilby muligheten for etter- og videreutdanning og kompetansepåfyll der behovet er størst.

For å ro oss trygt i land i tiden som kommer, trengs handlekraftige politikere som tar landets kompetansebehov på alvor. Politikere som tør å fatte beslutninger, og som samtidig har samfunnet og innbyggerne i hodet.

Gi oss derfor utdanninger vi kan omsette, en reell mulighet for etter- og videreutdanning og et tillitsbasert samfunn der vi anerkjenner hverandres verdi og sammen løser våre felles utfordringer.

Ikke minst; gi oss en satsing som styrker vår kunnskapsberedskap.

