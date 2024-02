Det tarveligste vedtaket i nyere norsk historie

Da jeg leste nyheten om at flertallet av politikerne i Drammen kommunestyre hadde vedtatt at de ikke ønsket å ta imot flyktninger fra andre land enn Ukraina, trodde jeg et øyeblikk at søvndeprivasjon og snømåking hadde gjort meg vrangforestilt.

Men joda, det var riktig. Begrunnelsen var enkel: De var lettere å integrere. Jeg leste videre, hvem kan ha stemt for? Frp, Høyre, Pensjonistpartiet – OK, «the usual suspects». KrF? KrF???

For å sitere Mummipappa: Ved min hale, jeg tror nesten ikke det jeg ser.

Kan de ha tatt feil den dagen de sto opp, og tenkt at de var tilbake på barneskolen og skulle velge lag på fotballøkka, der de med best pasningsfot og de som scoret flest mål ble plukket ut først?

Kristian B. Malme Kristian B. Malme, samfunnsborger. (Privat)

Jeg ser det for meg: De sitter i møtet og kjeder seg, kaffen er tom, krøllete gule post-its etter nedstemte forslag ligger rundt omkring. De drømmer seg tilbake til Konnerud barneskole eller hvor enn de gikk.

Problemet er selvfølgelig at de ikke er barn, men voksne som skal gjøre ansvarlige valg på vegne av innbyggerne i Drammen kommune. Og som nettopp har stemt for et vedtak som i beste fall kan kalles institusjonalisert diskriminering, og i verste fall kan kalles institusjonalisert rasisme.

Hva skal vi kalle det, når man helt kynisk plukker de med hvit hudfarge, lik tro, lik kultur, og lar alle andre stå igjen?

Det de burde ha gjort var naturligvis å si at de tar det de får – og gjerne noen til.

For alle som har møtt mennesker på flukt i den ene eller andre settingen vet hvor mye ressurser det bor i alle som kommer hit. Folk som har måttet reise fra sitt eget land, sin egen familie og kultur – ofte grunnet fare for eget liv.

Jeg har stor respekt for norske politikere. Mest sannsynlig gjør de mer enn de fleste av oss i løpet av en dag. Men når de som stemte for det som må være det tarveligste politiske vedtaket i nyere norsk historie kommer hjem etter endt dag, kan de kanskje tenke seg om en gang til? Deretter burde de gå tilbake til arbeidsplassen neste dag og stilltiende begynne på jobben for å reversere det vedtaket de gikk inn for.

Alle som har kommet til Norge som flyktninger har krav på å bli møtt med verdighet. Det ble de ikke denne gangen.

