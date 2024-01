Sett klampen i bånn, Aasland

Vi har vært strenge med politikerne gjennom 2023. Norges energiomstilling har gått og går altfor sakte. Politikerne skal ha ros for at de har snudd kursen – nå må de sette opp farten.

Fornybarnæringen er handlekraftig, så rosen kommer først og fremst i form av konkrete investeringer i mer kraft og nett. Selskapene Statkraft, Lyse, Å Energi og Eviny har på nyåret varslet prosjekter for 117 milliarder kroner til sammen. Andre kommer etter.

Etter et stillestående år for fornybarinvesteringer, med en lammende høyprisavgift og full usikkerhet rundt landvindskatt, får næringen omsider ro og forutsigbarhet. Da kommer også prosjektene.

Det viser hvor mye politikk har å si for energisektoren – og ikke minst viser det at en enda mer offensiv energipolitikk vil føre til enda flere investeringer i fornybar energi.

Åslaug Haga Åslaug Haga er leder av Fornybar Norge. (Beate Oma Dahle/NTB)

For ganske nøyaktig ett år siden, 1. februar 2022, la Energikommisjonen frem sin rapport med tittelen «Mer av alt – raskere». Ett år senere har vi ikke fått mer av noe særlig, og ting går ikke raskere: 2023 var faktisk året med laveste investeringer i fornybar energi så langt statistikken rekker (2006!), og det har ikke vært satt i gang mindre kraftproduksjon siden 2015.

Energikommisjonens oppfordring var tydelig: Det kreves energipolitisk handlekraft for å unngå kraftunderskudd og høye priser også framover.

Les også: Norge og EU i dialog om kontroversiell energipakke

Politikerne avsluttet 2023 med steg i riktig retning, og det kan se ut til at det løsner noe av investeringsproppen. Det er gledelige nyheter. Neste steg for politikerne er å ta tak i forslagene som regjeringens egen energikommisjon skisserer for å få fart på omstillingen.

Kommisjonen har foreslått en rekke tiltak for å øke tilgangen på fornybar energi. Blant dem er en raskere og forenklet konsesjonsbehandling både for kraftproduksjon og nettutbygging og bedre vilkår for vertskommuner som vil avsette areal til utbygging.

Rapporten gir god retning for hvordan politikken kan innrettes, slik at vi som skal bidra til å bygge all den kraften landet trenger framover kan gjøre jobben vår.

Norge har historisk sett vært en knallsterk energinasjon. Oljepolitikken har i praksis vært hevet over all partipolitisk debatt. Det har bygget opp en næring i verdensklasse som har gitt enorm rikdom til fellesskapet.

Saksbehandlingstiden hos myndighetene må kraftig ned for nye kraft- og nettprosjekter. Det sier seg selv at det ikke går an å saksbehandle i tolv år når vi skal nå et klimamål om seks år.

Nå må vi gjøre det samme for fornybarnæringen. Stortinget må samle seg om en helhetlig energi-, nærings- og klimapolitikk som legger rammene for en vellykket energiomstilling og elektrifisering av hele landet – og som samtidig sikrer arbeidsplasser. En offensiv politikk for å få på plass mer fornybar energi er hele forutsetningen for at det skal gå.

Dagens politikere trenger å kopiere sine forgjengere på et nytt område. Det må innføres et skattesystem som gir store inntekter til fellesskapet av eksisterende energiproduksjon, samtidig som den gir insentiver for nye investeringer. Og så må de redusere saksbehandlingstiden hos myndighetene kraftig for nye kraft- og nettprosjekter. Det sier seg selv at det ikke går an å saksbehandle i tolv år når vi skal nå et klimamål om seks år.

Kommunene som nå sitter med hånda på rattet, gassen og bremsen, må også få bedre kompensasjonsordninger for å avsette areal til nytte for fellesskapet, og de må bli oppfordret av sentrale politikere til å ta ansvar.

117 milliarder i investeringer i nye fornybarprosjekter er bra. Men det er langt fra nok til å ta oss til klimamålene våre. Vi trenger 400–500 milliarder for å nå disse i 2030. Politikerne har nettopp fått illustrert effekten av at de tok foten av bremsen. Nå burde de være interessert i å se hva som skjer dersom de setter klampen i bånn.

Vi ber ikke om penger. Vi ber om endret politikk for å få opp farten. Det er ikke tvil om at det vil komme mer vann, vind og sol, også i Norge – men politikerne må øke farten.

Oljeskattepakken de vedtok under pandemien kan man si mye om, men det utløste voldsom aktivitet i sektoren. Det samme vil kunne skje i fornybarnæringen. Kunnskapsgrunnlaget for en tilsvarende pakke, energikommisjonens rapport, kan de bare dra rett opp fra skuffen.

Vi ber ikke om penger. Vi ber om endret politikk for å få opp farten. Det er ikke tvil om at det vil komme mer vann, vind og sol, også i Norge – men politikerne må øke farten. En inspirasjonskilde kan være våre europeiske naboer, der energiomstillingen går så det suser. Det er fordi næringene har fått kraftfulle insentiver til å investere – og da gjør de det, slik vi nå har fått en forsmak på i Norge.

Dagsavisen mener: Høyres forslag om privatisering i Statkraft er ren ideologi

Vi trenger en politisk fornybarpakke. Det vil ta oss nærmere klimamål, det vil skape arbeidsplasser over hele landet og det vil dempe strømprisene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen