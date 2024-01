Høyre jobber hardt for å framstå som et lyseblått sosialdemokratisk alternativ, men av og til blir sprekkene i fasaden tydelige. Denne uka har Nikolai Astrup, Høyres energipolitiske talsmann, gått ut med et forslag om å delprivatisere Statkraft.

Det skal han ha en takk for. Nikolai Astrup har dermed vist oss Høyres sanne ansikt.

Høyre skal ha takk for å vise oss hvem de egentlig er

Dette er ikke første gang Høyre har ønsket å delprivatisere Statkraft og børsnotere selskapet. Høyre har hatt dette som politisk ønske i over ti år, men ideen står ikke i partiprogrammet i dag.

Statkraft er Norges største kraftprodusent og Europas største leverandør av fornybar energi. Astrup og Høyre mener at en delprivatisering vil gi større muligheter til vekst i selskapet som er verdt nesten 400 milliarder kroner.

«Det vil gi lettere tilgang på kapital, lavere risiko og større åpenhet», sier han til Dagens Næringsliv.

Selv om Astrup er tydelig på at eierskapet til vannkraften skal legges i et eget selskap som er 100 prosent statlig eid, er dette en usedvanlig dårlig idé. Det er heldigvis næringsminister Jan Christian Vestre helt enig med oss i.

Vestre vil heller utvikle Statkraft innenfor dagens eierskap. En av konkurransefordelene til Statkraft er den unike muligheten til å kombinere regulerbar vannkraft med ikke-regulerbare energikilder som sol og vind.

Vestre har helt rett når han avviser Høyres forslag med at det er uklokt å utfordre dette konkurransefortrinnet.

Dyre strømpriser har herjet med befolkningen og næringslivet de siste årene. Det at vannkraften tilhører fellesskapet, og at avkastningen således kommer det norske folk til gode, gjør at det i det minste kommer noe godt ut av situasjonen med høye priser.

Samtidig gir dagens løsning Statkraft mer enn store nok muskler til å investere i ulike former for fornybar kraft, både ute i verden og her hjemme. Et godt eksempel er at Statkraft nettopp har besluttet å investere opp mot 67 milliarder kroner på vann- og vindkraft i Norge de neste ti årene.

Astrup viser til at vi for mer enn 20 år siden delprivatiserte Statoil (nå Equinor) og Telenor. Det er en haltende sammenligning. Den gangen trengte staten penger og Statoil en annen og mer moderne profil. I dag har Norge 15.000 milliarder kroner i oljefondet, og Statkraft er et utadrettet og investeringsvillig selskap.

Det er derfor bare ren ideologi når Høyre foreslår å utvanne det statlige eierskapet i Statkraft. Høyre skal ha takk for å vise oss hvem de egentlig er. Men vi sier nei takk til forslaget.

