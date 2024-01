Du mangler innsikt, Henrik Asheim

I sitt utspill om at unge uføre ikke bør få full uføretrygd (NRK 23. januar), viser Høyres nestleder Henrik Asheim dyp mangel på innsikt. Det som hindrer unge med funksjonshemming i å jobbe er ikke manglende motivasjon, men arbeidsgiveres fordommer, dårlig tilrettelegging av arbeids- og utdanningssteder, manglende assistanse og dårlig helse.

Ifølge SSB ønsker 85.000 funksjonshemmede (2018) i Norge å jobbe, men står utenfor arbeidsmarkedet. Hindringene er strukturelle. I møte med kunnskapsmangel, fordommer og praktiske hindringer – for eksempel manglende heis – kommer mange unge seg rett og slett ikke inn på arbeidsmarkedet.

Siden det er arbeidsgiverne som har makten i relasjonen, er det etter min mening de som bør presses til å ansette folk med funksjonsnedsettelser.

Det mest effektive tiltaket vil være å kreve at arbeidsgivere ansetter en viss andel folk med funksjonsnedsettelser, og at det opprettes tilrettelagte stillinger for folk som bare kan jobbe i små mengder. En rekke tilleggstiltak vil også være gunstige:

Bedre tilrettelegging av studiesteder, blant annet mulighet til å studere lenger enn normert tid med økonomisk støtte.

Vesentlig styrking av ordningen med funksjonsassistanse, slik at folk som trenger assistanse på arbeidsplassen får det,

Bedring av mulighetene for å få praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen.

Økt bruk av BPA (borgerstyrt personlig assistanse) slik at folk kan dra på jobb istedenfor å vente på hjemmesykepleien.

Hvis de som faktisk vil og kan jobbe, får jobb, er det ikke noe problem å finansiere trygden til dem som ikke kan jobbe.

Henrik Asheim; man kan ikke på den ene siden snakke om hvor bra det er å få folk i arbeid, og samtidig ikke være villig til å bruke penger på de tiltakene som faktisk får folk i arbeid.

Slutt å fokusere på arbeidstakerens motivasjon, og rett heller fokuset mot arbeidsgivernes vegring mot å ansette folk med funksjonsnedsettelser.

Problemet er samfunnsskapte hindringer, ikke uføres arbeidslyst.

