Dette er hva vi savner, FHI

Vi leser med glede i FHI sitt svar (Dagsavisen 24. januar) til vårt debattinnlegg (Dagsavisen 17. januar) at begge parter er opptatt av å kommunisere åpent og ærlig med befolkningen. Det er også interessant at FHI her tydelig anerkjenner at covid-19 kan gi senfølger. Vi har ikke opplevd at det er blitt formidlet så tydelig fra dem tidligere.

Vi er skjønt enige i at dette er en ny og kompleks problemstilling som krever videre forskning og forståelse. Og selv om vi er utålmodige, så vet vi at forskning tar tid. Det er godt å høre at FHI prioriterer forskning på området for bedre å forstå og håndtere konsekvensene av long covid.

Imidlertid ønsker vi å fremheve viktigheten av å adressere bekymringene vi har uttrykt angående kommunikasjonen rundt long covid. Vi opplever at det fortsatt er en utfordring med bagatellisering av denne tilstanden, både i offentlig kommunikasjon og i tilnærmingen til behandling og støtte for de som rammes.

Har FHI formidlet nyere informasjon fra internasjonal forskning? Eller hvordan World Health Organization (WHO) anbefaler at vi kan redusere smitte og dernest risikoen for å få long covid?

FHI kan ikke lenger bare si at vi fremdeles ikke vet nok. Leser man internasjonal forskning, eller nettsiden til WHO, så finnes mye validert informasjon som også den norske befolkningen kan ha nytte av.

Det er bra at FHI lager kunnskapsoppsummeringer, men her savner vi mye sentral forskning som er allment anerkjent blant internasjonale long covid-forskere. Så lenge FHI velger å se bort fra disse, så vil ikke Norge kunne nyttiggjøre seg av all den kunnskap og kompetanse som allerede foreligger, og som kan være nøkkelen til hjelp for long covid-pasienter.

Vi oppfordrer FHI til å gi en tydeligere og mer helhetlig fremstilling av risikoen forbundet med covid-19. Samtidig oppfordrer vi FHI til å ta en ny vurdering av internasjonal forskning. Vi bidrar gjerne til det.

