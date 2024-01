Vi tåler å høre sannheten, FHI

Vi som bor i Norge, tåler en støyt. Lojale som vi er, støttet vi opp om retningslinjene under pandemien og nedstengingen av landet. Det var ikke gøy, men desto større var gleden da landet åpnet igjen og retningslinjene etter hvert forsvant helt.

Men for veldig mange ble livet aldri det samme som før. Infeksjonen ble til det som heter senfølger etter covid-19, eller «long covid». Det er for mange et liv preget av blant annet utmattelse, problemer med konsentrasjon og hukommelse, tung pust, hjertebank, anstrengelsesutløst symptomforverring (PEM), tap av arbeidsevne og tap av sosiale relasjoner. Alt dette gir svært nedsatt livskvalitet.

Helsedirektoratet ved assisterende helsedirektør Espen Nakstad har anerkjent at covid-19 kan gi senfølger og at det er godt dokumentert. Men det er behov for mer forskning i hele verden, fordi vi vet for lite om hvor mange som rammes og hvorfor.

I mellomtiden fortsetter viruset å spre seg i ulike varianter, og flere og flere mennesker blir rammet av long covid.

Brita Scheid Bjørnstad Brita Scheid Bjørnstad er styreleder i Norsk Covidforening. (Silje Nes)

Toppledelsen i FHI synes å bagatellisere long covid som en alvorlig sykdom, og argumenterer med at all forskning fram til nå er for dårlig. De kommuniserer at covid-19 bare er en vanlig og ufarlig forkjølelse.

De synes å ignorere det faktum at det finnes mye informasjon som kan hjelpe befolkningen til å selv kunne vurdere hvilken risiko de vil utsette seg selv eller andre for.

Heldigvis, kan en si, at viruset ikke synes å gi alvorlige komplikasjoner i akuttfasen for de fleste. Men hvem ønsker seg vel et liv preget av long covid? Et liv som kan bety svært nedsatt livskvalitet? Det viser seg at så mye som én av ti covid-infeksjoner gir senfølger.

Vi tåler faktisk å høre sannheten. Befolkningen trenger ikke beskyttelse mot sannheten – men mot kunnskapsløshet, fordommer og passivitet!

Vi tåler å høre at risikoen for senfølger øker jo flere ganger du blir smittet. Vi tåler å høre at vi i best mulig grad må prøve å unngå spredning ved at man holder seg hjemme når man er syk, eller bruker munnbind når man ikke kan, lufter ofte hjemme og på jobb, eventuelt investerer i luftrensere med hepafilter både i det offentlige, hjemme og på jobb.

Vi tåler å høre at svært mange mennesker ikke lenger klarer å jobbe fordi de er for syke og hva det gjør med enkeltmennesket og samfunnet. Vi tåler å høre at vi kanskje burde ta en test. Ja, vi tåler å høre å høre at det er en del grep vi kan ta for å redusere spredning av smitte, og redusere risikoen for long covid uten å stenge ned samfunnet.

Norsk Covidforening utfordrer toppledelsen i FHI til å revurdere sine holdninger og sin tilnærming til dette samfunnsproblemet. Vi oppfordrer FHI til å fortelle sannheten om det vi faktisk har fått av god dokumentasjon om senfølger frem til nå.

Vær den formidlende og opplysende organisasjonen dere skal være. Gi oss kunnskap slik at vi selv kan gjøre nødvendige vurderinger for å redusere risikoen for smitte og senfølger.

Vi tåler det!

