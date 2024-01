På rett side av historien nå, Støre

Den 11. desember i fjor fortalte statsminister Jonas Gahr Støre at vi samarbeider med Storbritannia om gjenoppbygging av en ukrainsk marine.

Den 13. desember kom Volodymyr Zelenskyj til Nordisk råds møte i Oslo hvor han opplevde massiv støtte, etter et nedslående besøk i Washington.

Sverre Nagell Bjordal Sverre Nagell Bjordal, Oslo (Erik Krafft)

En uke tidligere hadde jeg kritisert Støres Ukraina-engasjement i Dagsavisen og konkludert med at det sto til stryk på grunn av regjeringens manglende innsats til oppskalering av norsk ammunisjonsproduksjon. Det var dårlig timing.

Nylig kom finansieringen av Nammos kapasitetsutvidelser på plass over Nansenhjelp-budsjettet. Så vet vi at produksjonsøkningen havner der den skal. Nansenhjelpen utgjør 75 milliarder over fem år. En betydelig forpliktelse. Vi har sendt norsk-amerikansk høyteknologisk luftforsvarsmateriell og leverer F16-fly.

Vi venter fortsatt på hva som ligger i marinesamarbeidet med Storbritannia. Hvem vet, kanskje er snart en håndfull korvetter av Skjold-klassen på vei mot Svartehavet? I sin tid rangerte det britiske etterretningsbyrået Janes dem blant verdens 10 mest effektive våpensystemer.

De skulle vært utrangert nå, men er oppgradert for å brukes litt til. Ytterligere 20 partnere ble annonsert til samarbeidet. Noe er på gang.

Utenrikspolitikeren Jonas Gahr Støre må nok se langt etter en ny periode som regjeringssjef, men i Ukraina-saken blir han stående på rett side av historien.

