Folk rundt Oslofjorden blir lurt av Arbeiderpartiet og Høyre

Ifølge TV-serien «Makta» (løgnaktig, men innsiktsfull) skrev daværende partiformann Reiulf Steen følgende om vern av Hardangervidda til Arbeiderpartiets program: «Kanskje, kanskje ikke, skal vi prøve å finne ut av ting. For nå haster det mer enn før».

Drøye førti år senere kliner Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV til med følgende løfte for Oslofjorden i budsjettforliket for 2024: «Stortinget ber regjeringen i samråd med kommunene i nedbørsfeltet for Oslofjorden om å utrede konsekvensene ved å innføre sterke statlige føringer, tiltak som kan stimulere til mer interkommunalt samarbeid og ev. andre relevante virkemidler som kan bedre tilstanden i fjorden. Selvkost skal være et viktig prinsipp i vurderingen».

To år etter at Solberg-regjeringen la fram «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord» skal regjeringen fortsatt kanskje finne ut av ting.

Økokrisen i Oslofjorden er ikke tilfeldig. Den skyldes at en drøss fiskeri- og miljøministere, de fleste fra Arbeiderpartiet og Høyre, har latt Oslofjorden bli ødelagt. Livet i fjorden svinner. Fiskeriene i fjorden er det nesten ingenting igjen av.

Det var bra at det kom en «Helhetlig plan», men den har to problemer:

Planen heter «Helhetlig», men er det ikke. Den vil redde fjorden med nitrogenrensing og torskefredning. Andre tiltak som trengs for å gjenreise et økosystem lister planen seg forsiktig forbi.

Hovedtiltakene virker ikke. I 2019 ble det satt i gang et stort arbeid for å redde kysttorsken i Oslofjorden. I januar i år slo Havforskningsinstituttet fast at ingen av tiltakene har virket. Det er ikke blitt mer torsk. Yrkesfiskere har dispensasjon til å fiske. Fredningen lekker stygt. Fangstene går nedover.

Nitrogenrensingen som skulle redde fjorden fra å bli kvalt er fortsatt mest en papirtiger.

Rasmus Hansson er biolog og stortingsrepresentant for MDG. (Stortinget)

Mange kommuner rundt fjorden og mange innlandskommuner på Østlandet renser ikke nitrogen. Glomma, Drammenselva og mange andre elver samler opp og pøser alt ut i Oslofjorden.

I jordbruksoppgjøret 2023 kom det midler til å bremse avrenning fra jordbruket. Bra, men statsbudsjettet for 2024 varsler utredninger, ikke penger. Med dagens tempo er det mange år og mange milliarder til det er renset nok nitrogen i Oslofjorden til at livet kan komme tilbake.

Det må kraftigere lut til. Å reparere et helt økosystem forutsetter en helhetlig føre-var-tilnærming. Politikken og forvaltningen må prioritere fjordens arter og økosystem foran interesser som kan belaste artene og systemet.

Vi må beskytte ikke bare torsk, men flest mulig arter og områder mot påvirkning og beskatning, så de får mulighet til å reparere seg selv og hverandre. Oslofjorden trenger verneområder som er store nok til å bygge opp igjen lokale, stedegne fiskebestander. Kommunene trenger mulighet til selv å innføre lokale fiskeforbud. Vi trenger mer samordnet forskning som kan skaffe kunnskapsgrunnlag for gjenoppbyggingen.

Fredning av viktige arter må bli reell og effektiv. Unntakene i torskefredningen må bort, lokale torskebestander må få fred.

Unntakene i torskefredningen må bort, lokale torskebestander må få fred. Vi må stoppe reketrålingen som skjer på en svak bestand – på mye grunnere vann enn det som tillates for tråling andre steder – som ødelegger livet på sjøbunnen og som beskatter torsk og andre arter som ikke bør beskattes.

I økosystemet har både reke og brisling viktige roller som mat for torsk, sei og lyr. Nå må restene av disse bestandene prioriteres til økosystemet, ikke til å holde liv i fiskerier som dårlig forvaltning allerede har ødelagt det meste av.

MDG, Venstre, SV og Rødt har nylig foreslått mulighet for store nok verneområder til at lokale bestander kan bygges opp igjen, at kommuner kan innføre lokale fiskeforbud og at forskningen i Oslofjorden samordnes for å støtte gjenoppbyggingen av økosystemet bedre.

Regjeringspartiene stemte mot alt. Høyre strakk seg til å støtte å utrede forslagene. SV og Rødt vil ikke stoppe reketrålingen fordi partiet mener at Oslofjordens problemer skyldes fritidsfiskerne. Dermed er ingen nye tiltak for Oslofjorden vedtatt.

Arbeiderpartiet og Høyre, som er ansvarlige for dagens elendighet i Oslofjorden, må innse at å bygge opp igjen et helt økosystem krever at de gjør ting de ikke har gjort før.

Skal Oslofjorden bli et totalfredet museum der ingenting er lov? Er målet å ta levebrødet fra aktverdige fiskere? Målet er selvsagt det motsatte. En fjord som tåler aktivitet og som har mangfold og ressurser nok til varig produksjon, mat, jobber og glede.

Men da må særlig Arbeiderpartiet og Høyre, som er ansvarlige for dagens elendighet i Oslofjorden, innse at å bygge opp igjen et helt økosystem krever at de gjør ting de ikke har gjort før. Fiskerier og inngrep må settes på vent. Livet i fjorden må prioriteres først. Flest mulig arter og store områder må få fred. Det politiske flertallet må slutte bare å gjøre så lite som mulig.

Regjeringen og Høyre lover å bygge opp igjen Oslofjordens økosystem, men snyter en million velgere rundt fjorden hvis de nekter å gjøre det som trengs. Livet i Oslofjorden må vernes. Det holder ikke å «utrede konsekvensene ved å innføre sterke statlige føringer».





