Økokrim ser ikke skogen for bare trær

I et innlegg i Dagsavisen svarer Økokrim på min påstand om at Økokrim har påtatt seg rollen som miljøforkjemper. Kritikken knytter seg til Økokrims rapport om ulovlig hogst. I stedet for å imøtegå kritikken, retter Økokrim skytset mot min rolle som samarbeidsadvokat med Norskog.

Det Økokrim unnlater å svare på, er kritikken mot at rapporten bygger på et uforståelig resonnement, og at Økokrim bruker sin stemme og integritet til å drive politikk.

Økokrims nylige temarapport om «ulovlig hogst», konkluderer – slik tittelen tilsier – med et stort omfang av ulovlig hogst i norske skoger. Problemet er bare at konklusjonen bygger på at få saker anmeldes og at nesten ingen saker straffeforfølges. Ifølge Økokrim selv, er dette etterretning.

Flere dager før rapporten ble tilgjengelig for allmenheten, kunne NRK melde at Økokrim «slår alarm om at verdifull skog med truede arter blir hogd ulovlig». I beste sendetid på Dagsrevyen var Økokrim intervjuet om rapporten, og uttalte at dette kunne være alvorlig miljøkriminalitet.

Rapporten har fått stor oppmerksomhet, og konklusjonen har allerede fått feste seg i offentligheten i kraft av at det er Økokrim som har avgitt rapporten.

Som skogeieradvokat mener jeg dette er uheldig, når Økokrims tallgrunnlag nettopp underbygger at det ikke foregår mye ulovlig hogst. Dette er problematisk fordi det stigmatiserer en hel skognæring, og derigjennom bidrar til å undergrave skogeiernes tillit til Økokrims rolle som fagansvarlig for miljøkriminalitet.

Summen av en rapport som bygger på et spinkelt faktagrunnlag sammenblandet med betraktninger om viktigheten av naturverdier, minner mer om miljøkamp enn etterretning.

Økokrims rapport bidrar til å polarisere en allerede tilspisset debatt, mellom de som er enige med Økokrim i at det finnes verdifull gammelskog som burde vært ulovlig å hogge, og skogeiere som utøver lovlig hogst innenfor dagens rammer – og derfor opplever seg mistenkeliggjort av Økokrim.

Summen av en rapport som bygger på et spinkelt faktagrunnlag sammenblandet med betraktninger om viktigheten av naturverdier, og hvordan Økokrim «spinner» saken i media, minner mer om miljøkamp enn etterretning.

Når Økokrims beste svar på dette er å rette kritikken mot kronikkforfatteren, sementeres denne oppfatningen.





