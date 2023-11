NRK-sjefens og samfunnets svikt

Jeg har inntrykk av at dette er kjernen i Bamsegutt-saken: Tore Strømøy har laget en modig reportasjeserie hvor han bruker situasjonen til en strandet uføretrygdet nordmann i Filippinene for å utfordre Nav, utenrikstjenesten og barnevernet for mangel på menneskelighet i møte med og oppfølging av klienter.

Når representanter for norsk presse angriper serien for å bryte med den etablerte journalistrollen, så kommer Strømøy med kritikk også av den øvrige pressen – for samme mangel på medmenneskelighet.

Det koster å fremme en slik kritikk i det prektige og selvtilfredse norske samfunnet. Det reises derfor en kampanje mot serien, der angivelige diskrediterende opplysninger om den uføretrygdede nordmannen blåses opp, og kokes suppe på.

Hva skjer i NRK i møte med denne kampanjen mot deres serie og dens programleder? Redaktørene må forholde seg til kampanjen, og trenger ryggdekning for dette fra toppledelsen, altså kringkastingssjefen.

Vibeke Fürst Haugen er imidlertid tatt på senga av kampanjen, og virker paralysert. Altså mangler redaktørene ryggdekning, og risikerer å bli kastet til ulvene om de står imot og tar til motmæle mot kampanjen.

De kunne ha forsvart sin beslutning om ikke å ta med sedelighetsdommen mot nordmannen med at: Den er 32 år gammel. Den var betinget. Det har aldri kommet nye domfellelser mot ham. Nordmannen har aldri erkjent straffeskyld. Med at det er usikkert om han forsto hva han ble anklaget for. At temaet for serien ikke var nordmannens liv, men at det tjente som bakgrunn for å utfordre de nevnte tjenestene og deres oppfølging av utsatte mennesker. At all historiefortelling innebærer å gjøre et utvalg, og at alt uansett ikke kan fortelles.

At sedelighetsdommen derfor ikke passet inn.

I stedet for en Debatten-kveld med Fredrik Solvang forrige tirsdag – der NRK-redaktører sto skolerett, lange i maska og uten ett eneste argument til forsvar for sin egen redaksjonelle integritet og vurderingsevne – burde vi hatt en debatt der ikke bare Bamsegutt, men hele det norske folk kunne få lære noe om hvordan en historie og samfunnskritikk formidles på TV, og at noe alltid vil måtte utelates.

Vi fikk ikke en slik debatt, men i stedet en avpublisering; en sensur av serien ved NRK-sjef Haugen dagen etter. Det er den virkelige skandalen.

Det var NRK-sjef Haugen som ga etter for presset fra den høyst suspekte kampanjen mot den samfunnskritiske serien, og hennes svikt gjorde det umulig for redaktørene å forsvare den.

Nå skal altså vi andre trues med rettslige konsekvenser og erstatningskrav hvis vi antyder at serien er å finne dersom man setter et .com bak kallenavnet til nordmannen. Og servile, guds- og kongefryktige små nordmenn står i kø for å advare, som utgaver av den aukrustske Ludvik, om hvor «fali» det er å trosse makta.

Det er veldig interessant å være vitne til. Fordi det, i forlengelsen av serien om Bamsegutt, forteller sitt om hvor svakt demokratiet og den demokratiske bevisstheten står i samfunnet vårt – helt fra det jevneste NRK-publikum og opp til NRK-sjefen og kongen.





