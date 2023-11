NRK-sjefen om «Ingen elsker Bamsegutt»: – En alvorlig feilvurdering

– Denne gangen gjorde vi redaktører en alvorlig feilvurdering. NRK har et ansvar for å gi en sannferdig og riktig versjon av historiene vi forteller til publikum. I denne serien utelot vi sentrale opplysninger i saken, sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i sin redegjørelse om «Ingen elsker Bamsegutt» i kringkastingsrådet tirsdag.

Tore Strømøy frontet serien som NRK har avpublisert, etter at det ble kjent at NRK-redaksjonen bak serien valgte å holde tilbake kjent informasjon om en overgrepsdom mot hovedpersonen i «Ingen elsker Bamsegutt». (Kjetil Nesgård/NRK)

– Dette er en krevende og alvorlig sak for oss i NRK, sa kringkastingssjefen.

Nå må NRK jobbe for å bygge opp tilliten i publikum, sa Fürst Haugen, som selv hadde bedt om å få gjøre rede for saken i NRKs rådgivende forum. Tore Strømøys serie om «Ingen elsker Bamsegutt» hadde på få dager mottatt over 280 klager fra publikum, men k-rådet hadde ikke saken til behandling ettersom serien også er innklaget til Pressens Faglige Utvalg.

Etter reaksjoner og kritikk mot serien valgte NRK-ledelsen å avpublisere serien, etter at det kom fram at programskaperne var kjent med og hadde utelatt informasjon om at hovedpersonen hadde en overgrepsdom fra 1991. Dette beklaget kringkastingssjefen.

Flere seere føler seg ført bak lyset av NRK, kommer det fram av klagene til Kringkastingsrådet. Samtidig er det flere som reagerer på måten de offentlige institusjonene blir framstilt på i serien.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og Snorre Valen under møtet i Kringkastingsrådet tirsdag. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Vi unnlot å fortelle om en dom av hensyn til de involverte. Vi ga dermed publikum et ufullstendig bilde av historien. Premissene for de medvirkende endret seg også, ettersom vesentlig informasjon ikke var kjent for dem da de ble intervjuet, sa hun i k-rådet.

Tore Strømøy frontet NRK Trøndelags dokumentarserie om den 64 år gamle nordmannen og familien på Filippinene som ikke kom seg hjem til Norge, og ikke fikk bistand fra det norske myndigheter.

Før informasjonen om overgrepsdommen ble kjent i sosiale medier i forrige uke, var flere Spleis-aksjoner startet for mannen og hans familie. De er nå kommet hjem til Norge. Nå er NRKs jurister i gang med å få avpublisert dokumentarserien, som blir spredt ulovlig på YouTube og andre plattformer etter at NRK trakk serien tilbake forrige onsdag.

– Det skjer ikke ofte at NRK avpubliserer materiale. Beslutningen var heller ikke enkel. Men når vi gjør feilvurderinger og dermed ikke lever opp til den høye journalistiske standarden vårt innhold skal ha, så må vi vise ydmykhet og rydde opp så raskt vi kan.

– Styrke tilliten

– Jeg er svært lei meg for at denne serien har blitt en belastning for den familien som er omtalt, jeg vil benytte anledningen til å gjenta min uforbeholden unnskyldning til dem og til de fornærmede ifra saken 1991, sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen. Hun understreker at NRK er avhengig at publikum har tillit til journalistikken deres.

– Den høye tilliten som NRK nyter i det norske samfunnet er helt grunnleggende, et premiss for at vi skal løse den oppgaven vi har fått med å samle og engasjere alle som bor i Norge. Nå må vi jobbe for å gjenoppbygge den tilliten. Nå starter vi arbeidet med å gå gjennom hele denne saken. Det er et viktig arbeid som får høy prioritet. Målet er å lære av den feilen vi har gjort og sikre at noe lignende ikke skjer igjen.