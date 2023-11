Feil om friskoler igjen

Elin Skrede i For Velferdsstaten fortsetter å villede leserne. Nå skriver hun i Dagsavisen (8. november) at jeg, da jeg var utdannings- og forskningsminister, åpnet for kommersielle eiere av friskoler.

Dette er feil.

Det har aldri vært forbudt å ha kommersielle eiere av friskoler. Det som er forbudt, er å ta ut økonomisk utbytte.

For å gni det inn: En bedrift som til vanlig driver kommersiell virksomhet, kan altså gjerne etablere en friskole som mottar offentlig støtte. Men bedriften kan ikke ta ut noen former for økonomisk utbytte fra friskolen.

Forbudet mot å ta ut utbytte ble strammet så kraftig inn i min tid at SV-statsråden, som kom etter meg, ikke så noen grunn til å endre reglene.

Skrede er også opptatt av friskolenes godkjenningsgrunnlag. Hun og venstresiden vil akseptere færrest mulig skoler og krever at de skal være mest mulig forskjellig fra den offentlige skolen. Det er paradoksalt, siden det også er venstresiden som er mest opptatt av at norske elever bør gå på likest mulig skoler.

Selv er jeg tilhenger av en mer liberal praksis. Det viktigste for meg er at vi har skoler av høy kvalitet for flest mulig elever.





