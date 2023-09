Tull om Ullevål, det kan jo bli en ny stor bydel

Doktor philos. og sykepleier Trine Klette har et merkelig innlegg i Dagsavisen den 14. september, mot nedleggelsen av Ullevål sykehus. Hun har ikke forstått saken. Det er jo rimelig at planleggere og stortingspolitikere ikke lytter til helsepersonell eller Oslo bystyre.

Hva vet vel disse om pasienters beste? De er ikke økonomer. De forstår ikke gevinsten for næringsliv og boligbygging. Ullevål kan jo bli en stor, ny bydel.

Klette påstår at psykiatriske pasienter bør få bli på Gaustad – med store, kjedelige grøntarealer rundt seg. Hva er galt med å flytte dem til Sinsenkrysset, med liv og røre døgnet rundt? De som i sin tid la Dikemark, Blakstad og Gaustad til fredelig natur tok nok feil? Psykotiske, deprimerte mennesker blir sikkert friskere av livlig trafikk. Biler er gøy.

Klette tillater seg å kritisere at administrasjonen selv skal holde til på Gaustad. Det er jo rimelig. De har sikkert mye hodepine? Selvsagt trenger de frisk luft på jobb, hardt belastet som de er med nattevakter, kreftpasienter, operasjoner, og kompliserte fødsler.

Høye tårnbygg på Rikshospitalet er fornuftig! Tomten er liten. Heisene vil raskt suste opp og ned til lyden av helikoptrene som lander på taket.

Skulle de syke smitte andre underveis, har vi sikkert bedre medisiner før byggene står ferdige. Brann eller strømbrudd er lite å bekymre seg for. Pasientene kan dras nedover trappene på madrasser, slik man gjorde før.

Nei, Trine Klette: Slutt å sutre over at landets beste traumeavdeling for hardt skadde nedlegges. De færreste av oss får jo bruk for den.





