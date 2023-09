Mediene bidrar til en uryddig matprisdebatt

Torsdag 7. september bidro Dagsavisen og flere andre medier til spredningen av et misvisende budskap om matpriser.

Det hele startet med at NRK kl. 06.42 publiserte en sak med overskriften «Matprisene øker mer i Norge enn i EU». En halvtime senere hadde NTB delt hovedinnholdet i saken med overskriften «Matprisene øker tre ganger mer i Norge enn i EU». Deretter ble NTB-saken delt videre av både VG, Aftenposten, Nettavisen og Dagsavisen.

Sistnevnte fulgte også opp med en harmdirrende lederartikkel med tittel «Usmakelig prisvekst på mat», basert på NRKs påstand om at matprisene hadde steget tre ganger mer i Norge enn i EU.

Problemet er bare at påstanden er direkte misvisende, for ikke å si feil. I hvert fall hvis man mener at statistikk skal brukes på en redelig måte når man lager nyhetssaker.

I dette tilfellet hadde NRK plukket ut en selektiv tidsserie på åtte måneder i stedet for å ta utgangspunkt i 12-månedersveksten, ofte omtalt som «årsprisveksten». Når statistikkbyråer som SSB og Eurostat sammenlikner matpriser over tid, er det årsprisveksten de viser til.

NRKs begrensede tidsserie starter på et punkt der EU akkurat hadde tilbakelagt et halvt år med vanvittig prisvekst sammenliknet med Norge. Dermed utelater NRK aktivt de månedene som ville vist at EU gjennomgående har hatt høyere årsprisvekst på mat enn Norge, og at prisene økte mye tidligere og raskere i EU enn i Norge.

Mange orienterer seg i nyhetsbildet ved å titte raskt på overskriftene, og da er det viktig at disse gir et korrekt bilde av virkeligheten.

Hadde NRK målt prisveksten i forhold til samme periode året før (august mot august), slik SSB konsekvent gjør, så måtte de ha endret overskriften til: «Matprisene har økt mindre i Norge enn i EU».

Ikke bare ville den nye overskriften ha vært interessant, den ville faktisk også ha vært representativ for hele energikrisen og inflasjonsoppgangen de siste to årene.

Hovedproblemet i denne saken er åpenbart NRKs selektive tidsserie, som bidrar til å villede leseren. Men et nesten like stort problem er at alle de overnevnte mediene sprer den misvisende overskriften uten kommentar.

Dagsavisen baserer til og med sin lederartikkel på NRK-saken, tilsynelatende uten å stille spørsmålstegn ved det selektive tallmaterialet. Riktignok har avisen i etterkant skrevet en kort kommentar på halen av lederartikkelen, men skaden er jo allerede skjedd. For hvem leser vel en nyhetssak eller lederartikkel to ganger?

Det er forståelig at media ønsker klikkvennlige overskrifter som skaper engasjement. Men man bør kunne forvente at de store, riksdekkende mediene avstår fra direkte villedende innsalg til leserne.

Mange orienterer seg i nyhetsbildet ved å titte raskt på overskriftene, og da er det viktig at disse gir et korrekt bilde av virkeligheten. Jeg håper derfor at alle mediehusene fremover tar seg tiden til å vurdere kildebruken før de velger overskrift og – ikke minst – før de deler andres saker videre.

Da vil vi få en mer redelig matprisdebatt.





