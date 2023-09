Bygges nytt rikshospital på utrygg grunn?

I disse tider med styrtregn, jordskred og dårlig beredskap over hele Norge må alle tenke nytt. Ikke minst de som står for de mest massive, kostbare og tunge utbyggingene i landet. Vil disse byggene bli tilrettelagt godt nok for å kunne tåle en fremtidig påkjenning av all slags vær og vind?

Rikshospitalet (RH) er bygd for vel 20 år siden som en langstrakt akse som ligger nedover Gaustadjordene, parallelt med og vest for gamle Gaustad sykehus. Fra hovedaksen går mange treetasjes tverrakser, slik at bygget liksom klamrer seg til åssiden nedover.

Nært opptil og langs hele vestsiden av RH går Sognsvannbekken, som kommer fra Sognsvann og som ofte går flomstor. Hele åssiden som Rikshospitalet hviler på, består av såkalt «råtestein» som potensielt kan graves ut av en flomstor bekk. Sognsvannsbekken kan også erodere eksisterende vannvei og lage nye løp.

Den 7. juli 2022 skrev Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at planforslaget til «Statlig reguleringsplan for Gaustad sykehusområde», er i strid med «nasjonale og vesentlig regionale interesser fordi sikkerhet mot skred og flom ikke er tilstrekkelig dokumentert og ivaretatt».

NVE anbefaler at flomanalysen og fagrapporten på overvann kvalitetssikres og mener at «fare for områdeskred må avklares».

Allerede nå er ombyggingen av Rikshospitalet i gang med flere lag etasjer oppå de eksisterende, som i utgangspunktet bare er dimensjonert for å kunne bære noen få etasjer.

Dette gjøres fordi tomta er for liten til utbygging av sykehuset. Derfor går de i høyden. Økt bygningstyngde nedover langs hele sykehuset vil i et verste falls scenario kanskje føre til at hele sykehuset kan komme «på glid» nedover åsen eller rase ut i Sognsvannsbekken ved store nedbørsmengder.

Dette gjør utbyggerne nå, uten å ta hensyn til advarsler om fremtidig sikring mot flom og skred. At et sykehus med mange pasienter og personell kan bli utsatt for en så stor risiko, sier noe om manglende ansvar, beredskap og sikkerhet i dette prosjektet.

Utbyggingen må stoppes.

