Litt for lettvint om bordeller, kanskje?

Under Arendalsuka fikk endelig småpartiene vise seg frem i en egen debatt med nasjonalt format – sju partier fra «andre»-gruppen møtte til debatt under ledelse av Anders Magnus. Det satte nok samtlige av partiene pris på.

Programlederen brukte mye tid på å holde deltakerne til kommunepolitikk, som rett som det var ble vanskelig da mange ville snakke om nasjonale tema som strømeksport, innvandring og nedbygging av oljeindustrien.

Da overskriften for debatten skulle fiskes ut hadde programlederen likevel lett i Liberalistenes stortingsprogram – hvorfor skulle egentlig partiet legalisere bordeller, og kunne det skyldes at sentralstyret var så fullt av menn?

Dagsavisens kommentator Jo Moen Bredeveien tok pasningen, og takker sperregrensen for at «de andre» ikke styrer landet under overskriften «Bordeller i alle kommuner, mindre fjas og ingen vind?» 17. august.

Victoria Sveinsson Victoria Sveinsson er styremedlem Liberalistene Oslo og selvstendig næringsdrivende. (Carl Fredrik G. Løken/Løken Media)

Vi forstår vinklingen – det er gøy med klikk selv om man har pressestøtten i bunnen (vi vil tross alt fjerne den også!). Men vi som bruker mye tid i små partier i valg etter valg vil faktisk ha mindre fjas, og etterlatt inntrykk i kommentaren ble litt lettvint.

Avkriminalisering av sexkjøp er viktigere enn at det bør avfeies som et useriøst småpartistandpunkt. Sexkjøpsloven er et eksempel på et svært skadelig forbud som bærer mer preg av dogmatisme heller enn et ønske om å bedre forholdene for sexarbeidere.

Å betale en samtykkende, frivillig, voksen person for det begge har lov å gi og få gratis, bør faktisk ikke være kriminelt.

Det blir tryggere å være sexarbeider når de ikke tvinges inn på skjulte markedsplasser. Det mener for øvrig Verdens Helseorganisasjon, Amnesty International og lovgiverne i flere land enn vi kan nevne også. Forbud sender ting under jorda, og gjør det vanskeligere å hjelpe.

Menneskehandel er kriminelt, med eller uten sexkjøpslov. Å betale en samtykkende, frivillig, voksen person for det begge har lov å gi og få gratis, bør faktisk ikke være kriminelt.

Laura Leon Laura Leon er styremedlem i Liberalistene Oslo, økonom og filosofistudent. (Privat)

Som det blir sagt om forbudstiden i USA på 30-tallet: Da det som aldri var forbrytelser ble kriminalisert, skapte man likevel grobunn for virkelige forbrytere og virkelige forbrytelser. Det som forsvinner under bakken blir mer risikabelt, mer lønnsomt, og det er ofte de med begrenset respekt for andre menneskers ve og vel som tar på seg å organisere det.

Nesten alle ser denne mekanismen når det gjelder forbudstiden, stadig flere ser den i den feilslåtte krigen mot narkotika.

Sexkjøpsforbudet øker risikoen for menneskehandel, og reduserer tryggheten for sexarbeidere. Vi håper flere vil se det i fremtiden.

[ Statsråder utgått på dato ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen