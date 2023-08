Bordeller i alle kommuner, mindre fjas og ingen vind?

ARENDAL (Dagsavisen): Det er plass til mange skapninger i arken, heter det. Det er plass til et og annet i kategorien «andre» på meningsmålingene også. Onsdag stevnet sju av dem hverandre under Arendalsuka, til en partilederdebatt litt utenom det vanlige.

Liberalistene måtte forklare hvorfor partiet går inn for å gi kommunene rett til å sanksjonere private bordeller, og ble svar skyldig da moderator Anders Magnus lurte på om standpunktet kunne ha noe med manglende kvinnelig representasjon i sentralstyret å gjøre?

Som en lynavleder for folkelig frustrasjon er det mye å si om denne buketten av annerledestenkere

Partiet fikk ellers slått fast at skattene skal kuttes kraftig og at forbruket i norske kommuner skal ned – «merkbart og smertbart».

Norgesdemokratene fikk på sin side slått fast at roten til alt vondt i Norge er «klimanarrativet og det grønne skiftet» og – lite overraskende – at innvandringspolitikken må legges om. Kraftig.

Partileder Geir Ugland Jacobsen fikk dessuten ropt ut sin tvil: Kan vi stole på at Industri- og næringspartiet (INP), den soleklare storebroren i feltet, et parti som faktisk måles over sperregrensa i disse dager, avviser tydelig nok at klimakrisen er menneskeskapt?

Vi fikk aldri et skikkelig svar på det spørsmålet, men opplevelsen av å befinne seg i en annen politisk virkelighet enn den vi vanligvis skriver om, slapp ikke taket av den grunn.

Det var nesten så man fikk vondt av Geir Lippestad fra partiet Sentrum, som man sikkert kan mene mye om – men som i alle fall ikke avviser menneskerettighetene, FN, Parisavtalen, klimatrusselen eller de fleste etablerte sannheter i norsk politikk.

Det hele nådde en slags topp da moderator Anders Magnus ville vite hvorfor INP, Folkets parti (tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger), Konservativt og Norgesdemokratene ikke slår seg sammen til ett parti, siden de er ganske så like – og ikke ble avvist.

[ Jo Moen Bredeveien: Mange sitter med en følelse av at de er blitt overkjørt av sin egen regjering ]

For slik er det i ytterkanten av norsk politikk. INP er et nytt parti, men har allerede rukket å slå seg sammen med Helsepartiet. Norgesdemokratene het en gang Demokratene og har en turbulent fortid, mens Alliansen er så ytterliggående at partiet er utestengt fra alle arrangement i Arendal.

Det er en smule kaos.

Det betyr ikke at det ikke finnes noen politiske poenger eller demokratisk fortjeneste blant «de andre» partiene. En dag var de alle «andre» – det er for eksempel bare 10 år siden MDG vokste seg for store for kategorien.

Som en lynavleder for folkelig frustrasjon er det mye godt å si om buketten av annerledestenkere som sto samlet på scenen i Arendal, fra Konservativt til Liberalistene via Folkets Parti. Og en god del mindre godt, men sådan er jo menneskene.

Og en ting er sikkert: Det er morsommere med en debatt mellom «de andre» enn det den vanlige gjengen som alltid er på TV og i avisene klarer å diske opp med. Ordene er sterkere og de kommunalt sanksjonerte bordellene flere.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Og «de andre» blir mer snurt – helt på ekte – enn Vedum og Solberg og Støre og Listhaug og co.

Som når Pensjonistpartiets Kurt Johnny Hæggernæs fortalte at han reagerer på seksualundervisningen i skolen, og ble spurt av moderator Magnus om hvorfor det er en viktig sak for et pensjonistparti.

«Nå stigmatiserer du oss som et parti bare for pensjonister», bjeffet Hæggernæs,

«Vi er et parti for alle. Vi finner oss ikke i at du stigmatiserer på den måten», sa han videre.

Så meldte han seg ut av debatten.

Før han igjen gjorde comeback helt på tampen, da lederen for Pensjonistpartiet som ikke bare er for pensjonister spurte om hvorfor debatten ennå ikke hadde vært innom temaet eldrediskriminering.

Så fikk han ordet og fikk lov til å snakke litt om eldrediskriminering. Og deretter gikk vi alle hver til vårt. Og snart går velgerne til urnene og sender noen av disse partiene inn i ulike kommunestyrer, og slik går dagene i demokratiet.

[ Martin Kolberg: – Det er det forbudt å mene i framtida! Forbudt! ]

[ Asli Altunøz: Ungdommen skremmes vekk fra politisk engasjement ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen