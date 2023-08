Kjære student, du må bli kreativ!

Da du søkte studieplass i april, kom World Economic Forum med sin «Future of Jobs Report». Den spår hva som vil prege verden de neste årene og sier at analytisk tenkning og kreative ferdigheter er det du bør satse på å utvikle. Det er nemlig det arbeidslivet vil etterspørre.

Selv om du for øyeblikket har nok med å finne studenthybel, melde deg opp til eksamen og prøve å overleve fadderuka, kan det være lurt å tenke litt på hva som skjer den dagen du er ferdig på studiet.

Derfor må du ikke glemme å utvikle din kreativitet i løpet av studietiden.

Mange tror at kreativitet handler om farger, kunst og musikk. Glem det. Det finnes mange kunstnere og musikere som ikke er kreative.

Ole Fredrik Norbye Ole Fredrik Norbye er førstelektor i musikk og foredragsholder. (Privat)

Kreativitet handler om å løse problemer på nye måter. Enten det er innen teknologi, næringsliv, helsevesen eller kunstneriske fag, vil kreativitet være nøkkelen for å bryte ut av etablerte mønstre og skape noe nytt. Men for å utvikle deg som en god problemløser er det noen ting du bør sette søkelys på i løpet av studietiden.

Kreativitet skaper endring. Men ikke alle liker det. Det vil si at hvis du skal bli en kreativ tenker må du lære deg å ha meninger som skiller seg litt ut. Prøv å si ifra når du er uenig med noe i en forelesning eller en kollokviegruppe. Du trenger ikke å lufte de mest radikale politiske tankene, men våg å strø litt grus i maskinerier en gang iblant. Det er en fin øvelse i å tørre å stå for noe du mener.

For å kunne tenke nytt må du sette spørsmåltegn ved etablerte sannheter. En gang i tiden gikk alle ut fra at jorden sto i sentrum av universet og at solen beveget seg i en pen sirkel rundt jorda. Det var jo det man kunne se!

Det var ikke før Copernicus våget å sette spørsmålstegn ved denne antagelsen at vi fikk sannheten om solen som sentrum i vårt solsystem.

Selv om du kanskje bør legge lista litt lavere enn å utfordre verdensbildet vårt, vil det å våge å stille spørsmål i studietiden være svært viktig. Både som en øvelse, men også for å lære. Ikke ta alt foreleserne sier for god fisk, men sleng ut noen velmenende «hvorfor» eller «hvordan» i ny og ne.

Det å lære seg fagkunnskaper er vel og bra – og en forutsetning for kreativitet. Men ikke undervurder effekten av gode venner og nettverk. Hvis du skal stå støtt som en kreativ student trenger du folk rundt deg – folk du kan stole på.

De vennene du får i studietiden er de som skal fortsette å utfordre deg faglig i årene som kommer. Enten du studerer til ingeniør, sykepleier, lærer eller hva som helst.

Kreativ, analytisk tenkning skjer ikke i et vakuum. Derfor må du komme deg ut av forelesningssalen også. Bli med i studentforeninger, idrettslag, sjakklubber og det som verre er. Der skaper du nettverk som vil være med å ivareta din kreativitet både i, men også etter studietiden.

Det er nemlig ikke så skummelt å gå på trynet når du er omgitt av folk du vet er glad i deg.

Som ny student er det fristende å «bli som alle andre». Både i kleskode, interesser, politiske meninger og omgangskrets. Gjennom studiene skal du lære et fag, men det er utrolig kjedelig når alle musikerne kun har hørt på den samme musikken.

Eller når alle økonomistudentene har samme politiske standpunkt. Eller alle statsviterne har lest de samme bøkene. For å kunne tenke nytt må du få inspirasjon som representerer noe annerledes. Noe som er deg. Og ikke et resultat av alle andre.

Kreativitet er viktig – og ting som er viktige er ofte kjedelige. Slik som tran, selvangivelse og sykkelhjelm. Kreativitet derimot, er både viktig og gøy. Derfor handler ikke kreativitet kun om fremtiden. Det handler vel så mye om nå.

Bruk studietiden til å lære alt du kan om ditt fag, men husk at de fleste imponerende og spennende karrierer ikke har gått etter planen.

Vær åpen for det som ikke er planlagt og vær oppmerksom på avstikkere og omveier du kommer til å støte på i løpet av studietiden – det er ofte der gullet ligger.

Ha en nydelig studiestart!

