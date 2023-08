Velg og vrak i valgets kval

Studiestart nærmer seg. Et retningsskifte som kan være et av de viktigste valgene en tar i livet. Det kan være skummelt.

Helt fra barndommen av blir vi spurt om hva vi ønsker å bli. Kanskje noen andre har bygget forventninger til deg? Til tider er det vanskelig å ta beslutninger, siden vi er såpass privilegerte med alle de mulighetene som finnes.

Samtidig virker det litt som at mange glemmer å nyte nåtiden, og kun fokuserer på det som ligger foran. Som veien etter videregående. I retroperspektiv skulle jeg ønske at jeg hadde klart å nyte tiden på videregående mer enn jeg gjorde der og da. Jeg var skolelei, og lengtet etter å begynne på folkehøgskole. Uten å gå i detaljer, ble ikke det hva jeg så for meg.

Det finnes ingen mal for hvordan man skal leve livet sitt. Aller minst for hvilke valg man skal ta. Men det går an å tenke over gode råd.

Regine Folkman Rossnes er tekstforfatter og tidligere student i Bergen.

Kanskje flytter du til en annen by for å studere? Kanskje til og med et annet land? Takket være frivillig arbeid på videregående, ble jeg introdusert for Bergen. Jeg falt pladask for byen og menneskene der og bestemte meg for å flytte dit fremfor til Trondheim, som mange velger.

Et tips er å tenke over at studietiden ikke bare dreier seg om studier. Det blir hva man gjør det til. Ønsker du å starte med blanke ark? Eller flytter du til samme sted som vennene dine for ikke å være alene i en ny by? Fordelen med å velge en mindre by enn Oslo, er at det ofte er et tettere studentmiljø der det er mulig å føle tilhørighet og bli kjent med medstudenter.

Sjekk ut om det er en forening som frister, eller et studenthus som søker frivillige. I tillegg til at det er sosialt er det også bra for CV-en, og kanskje kan du knytte jobbkontakter for fremtiden.

Husk at det er lov å skifte retning dersom du finner ut at du har søkt deg inn på feil studium.

Det samme gjelder om du velger å bli værende i hjembyen for å studere. Du får en god mulighet til å bli kjent med byen på en annen måte. Gratistilbud er det mange av. Gå for eksempel på stolpejakt!

Kanskje vil tipsene mine hjelpe deg i dine valg videre. Kanskje ikke. Husk at det er lov å skifte retning dersom du finner ut at du har søkt deg inn på feil studium. Det er ingen skam å snu, til sjuende og sist er det ditt liv. Prøving og feiling er normalt.

Jeg ønsker deg lykke til!

