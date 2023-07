Er sannheten om LO mistenkelig?

Kommentator i Dagsavisen, Kjell Werner, mener at jeg med min kronikk i Aftenposten 17.7. kaster «et mistenksomhetens slør» over LOs støtte til Arbeiderpartiet.

Det er i grunnen rart.

Jeg har ikke gjort noe annet enn å beskrive situasjonen slik den er, og Werner gjør ikke noe annet i sin artikkel enn å bekrefte nettopp det.

Bare på ett punkt påstår Werner at jeg «serverer en liten frekkas».

Han mener jeg lurer folk til å tro at det bare er LO-medlemmer som får fradrag i skatten for betalt fagforeningskontingent, fordi jeg skriver at vi alle indirekte er med på å gi gaver til Arbeiderpartiet.

Men dette er ikke frekt.

Alle skjønner at alle fagorganiserte får fradrag for fagforeningskontingenten, og som jeg også skriver: Flertallet er ikke organisert i LO.

Men det er ingen andre arbeidstakerorganisasjoner som gir gaver til Arbeiderpartiet.

