Skivebom og mistenkeliggjøring

I et innlegg i Dagsavisen påstår LO ledelsen at Høyre gir politikk tilbake til giverne våre. Det er fullstendig feil.

Ingen av Høyres store givere har plass i Høyres sentralstyre. De leder ikke Høyres valgkomité og sitter ikke i Høyres programkomité. Det er det kun tillits- og folkevalgte politikere som gjør. All politikk og alle personvalg i Høyre vedtas på partiets årsmøter og landsmøte.

Mathilde Tybring-Gjedde Oslo 20180227. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre og og sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Portrett Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK (Ole Berg-Rusten/NPK)

Til sammenligning har Arbeiderpartiets tre største givere hver sin plass i Arbeiderpartiets sentralstyre. LO ledet også arbeidet med å plukke ut den nye partiledelsen.

I det som virker som et forsøk på å mistenkeliggjøre Høyre, erkjenner egentlig LO at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre lar seg styre av dem. Et nylig eksempel på det er Støres egen statssekretær, Wegard Harsvik, som signerer leserinnlegg i Klassekampen med LO-epostadressen sin.

Jeg stiller spørsmålstegn ved at LO alltid kjemper for medlemmenes interesser når de kun støtter valgkampen til SV og Arbeiderpartiet

Jeg stiller spørsmålstegn ved at LO alltid kjemper for medlemmenes interesser når de kun støtter valgkampen til SV og Arbeiderpartiet. I Adresseavisen kunne vi nylig lese om en listekandidat fra Høyre som ble nektet å bli profilert av Fagforbundet lokalt, selv om hennes viktigste hjertesak var økt grunnbemanning i helsesektoren. Man skulle tro det var i medlemmenes interesse.

[ Sykehusplanene truer Oslos helsetilbud ]

Det tette båndet mellom Arbeiderpartiet og LO er ikke noe nytt. Men båndene går på bekostning av den norske modellen. I høst gikk YS og Unio ut mot Støre-regjeringen for å favorisere LO. Fagforeningene påpeker videre at samarbeidet var bedre med Erna Solbergs regjering.

Høyre vil ha skoler og barnehager med kvalitet og mestring, helsehjelp når man trenger det og et trygt og godt sikkerhetsnett. Høyre økte barnetrygden og innførte gratis kjernetid i barnehagen til lavinntektsfamilier, samtidig som vi sørget for en næringsvennlig politikk som bidro til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Vanlige folk har ikke fått det bedre under Arbeiderpartiet og Støres ledelse.

Den siste tiden har det kommet en rekke polariserende og splittende utsagn fra LO-ledelsen. De vil «ta de rike», kaller mennesker som bidrar til velferden for bendelormer og partiledere for flatlus. Fremover håper jeg LO legger fra seg rollen som regjeringens løpegutt, og heller bidrar konstruktivt til hvordan vi kan få bedre velferd, styrke folks privatøkonomi og skape flere jobber.

[ Høyres rike onkler ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen