I Norge håndhilser vi på alle – også kvinner

En kvinnelig rektor er i hardt vær etter at en video tatt ved en vitnemålsutdeling, nå spres i sosiale medier. Videoen viser en ungdom som nekter å ta den kvinnelige rektoren i hånden under vitnemålsutdelingen. Samtidig kommer det tilrop fra salen hvor det blir ropt «haram». Som betyr moralsk forkastelig, at det å håndhilse på en kvinne er moralsk forkastelig.

Espen Oseid Danielsen (Privat)

Rektor griper tak i mikrofonen, og sier: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge. Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers så lykkes dere ikke i Norge. Dette må dere ta tak i. Dere foreldre, dere må ta tak i det.» Hva som er kontroversielt med dette, er jeg høyst usikker på.

Utdanningsetaten vil ikke si noe om rektorens utspill får konsekvenser eller ikke, men det at saken i det hele tatt ligger på bordet er forbausende.

Hadde vi akseptert dersom noen nekter å håndhilse på en skeiv person? En funksjonsnedsatt person? Eller en person med en annen hudfarge? Med bakgrunn i en religiøs overbevisning? Hvor er alle de som representerer wokeismen i denne saken?

Vi bor i Norge, det kan neppe være en kontroversiell uttalelse

At det er fri religionsutøvelse i Norge, er gledelig og riktig forankret i vår Grunnlov. Likevel er ikke denne retten absolutt, dersom utøvelsen går markant på tvers av samfunnets og nasjonens verdisett og grunnleggende normer.

For noen år siden saksøkte en finsk mor staten Italia for å ha krusifikser i klasserommene, siden hun ville at barnet sitt ikke skulle bli utsatt for religiøse symboler i klasserommet. Hun tapte saken med klar margin i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, med henvisning til at Italia er et katolsk land. Det var finnens problem, ikke Italias.

I saken med rektoren blir det samme argumentet relevant.

Vi bor i Norge, det kan neppe være en kontroversiell uttalelse. At man må kunne håndhilse på kvinner, menn og funksjonsnedsatte er vel heller ingen støtende uttalelse.

Rektoren gjorde det eneste riktige, selv om hun i ettertid har måttet beklage måten hun sa det på. Det betyr ikke at innholdet er feil.





