Arrogant og unødvendig utspill fra Høyre-politiker

Høyre-politiker Simen Sandelien (51) gikk hardt ut i et utspill mot unge folkevalgte i NRK. Han uttalte blant annet at «den beste alderen for en politiker er mellom 30 og 70 år», og ga uttrykk for at han hadde sett seg lei av av alle sakene som problematiserer at det er få unge folkevalgte. Dette utspillet er i mine ører både arrogant og fullstendig unødvendig.

Vi står foran en lang og viktig valgkamp. Det er svært jevnt mellom de to blokkene i en rekke kommuner og fylker. Velgerne skal stemme på det partiet de mener har den beste politikken. Valget blir avgjørende for eksempel for hvor god eldreomsorg besteforeldrene våre får, organiseringen av kommunale helsetjenester og hva slags skole barna våre skal gå på.

[ Høyre-ungdom helt uenig med partifellen ]

I stedet for å bruke taletiden sin i offentligheten og media på å løfte Høyres løsninger på disse utfordringene vi står ovenfor, velger han altså å komme med utspill mot å få flere unge folkevalgte. Det synes jeg er unødvendig bruk av taletid, og et merkelig utgangspunkt å bygge sitt samfunnsengasjement rundt.

Det er tross alt vi unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag.

Jeg synes også dette utspillet er fullstendig feilslått. Mitt utgangspunkt er at vi bør ha et så representativt demokrati som mulig. Folkevalgte organer som for eksempel kommunestyrer og fylkesting bør i størst mulig grad gjenspeile resten av befolkningen.

Vi trenger for eksempel etter mitt syn flere med yrkesfaglig bakgrunn på Stortinget, ikke bare statsvitere og jurister. Vi trenger flere med minoritetsbakgrunn i kommune- og bystyrene våre. Vi trenger også flere unge folkevalgte, ettersom vi unge er kraftig underrepresentert i folkevalgte organer.

[ Vestre stiller krav om 40 prosent kvinneandel i norske styrerom ]

Til tross for at unge mellom 18 og 29 år utgjør rundt 20 prosent av befolkningen i Norge, er bare 10,6 prosent av alle kommunestyrerepresentanter i Norge under 30 år. Til sammenligning utgjør kommunestyrerepresentantene i 40-årene rett i overkant av 27 prosent av de kommunalt folkevalgte.

En annen viktig grunn til at jeg mener at alle vi som er lokalpolitikere burde jobbe sammen for flere unge folkevalgte, er at det tross alt er vi unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag. Dessuten er unge en av gruppene som berøres tydeligst av lokalpolitiske avgjørelser, for eksempel skolepolitikken.

Jeg mener at flere unge burde få tillit, bli nominert på partienes lister og valgt inn i kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Vi trenger ungt engasjement og unge stemmer, også i lokalpolitikken. Da kan vi ikke forbeholde lokaldemokratiet vårt til folk mellom 30 og 70 år, slik Simen Sandelien tar til ordet for.

[ Minneord: En klippe i norsk fagbevegelse har gått bort ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen