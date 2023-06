Høyre-politiker i Asker, Simen Sandelien (51), gikk denne uka ut i NRK og sa at «den beste alderen for en politiker er mellom 30 og 70 år».

Sandelien, som stiller til valg til høsten, mener man har større mulighet og evne til å se samfunnet under ett når du har bikket 30 år.

Det får partikollega i Trøndelag, Vegard Sem (19), til å riste på hodet.

– Jeg er helt uenig, konstaterer han.

– Skulle man lagt den logikken til grunn, er det ikke behov for fagorganisasjoner. Det er jeg helt uenig i. Det er en styrke for demokratiet og utvikling å involvere alle sammen, sier han.

[ Hun er lesbisk, og mener Pride burde handle om noe annet enn politikk og sex-fetisjer ]

– Ungdom er kunnskapsrik

Sem stiller til valg til både fylkestinget i Trøndelag, og i hjemkommunen Skaun. Han har også tidligere vært leder for Ungdommens Fylkesutvalg (UFU) i Trøndelag.

Han mener Sandelien må få mene det han vil, men mener selv at en politisk beslutning skjer aller best når man involverer alle grupper som er berørt i saken.

– Om det er eldre, ungdom, og hva det skulle være. Det er en styrke at de som tar beslutningen har direkte kunnskap om de gruppene som er direkte berørt, sier han.

[ Amerikanerne kommer til Norge for å lære. Men her er ledelsen flau over det de har å vise fram ]

– En ungdom som har utfordringer kan lettere ta kontakt med noen ungdomspolitikere i UFU eller på fylkestinget, og komme med sine innspill. Og for å forstå hvordan hverdagen på skoler er i praksis, burde man enten være eller nettopp ha vært elev, sier han, og mener samfunnet står overfor viktige saker i årene som kommer som den yngre generasjon må få være med på å bestemme – spesielt rettet mot klima og energi.

– Og min erfaring med ungdomspolitikere er at de er kunnskapsrike og godt bevandret, sier han.

– Så jeg er helt uenig. Politikere, fra unge til eldre, er en styrke for samfunnet, og gir bedre beslutninger i alle ledd.

[ Hun skrev fra Sibir. Da fikk hun så hard kritikk at hun valgte å trekke sin egen bok ]

Sandelien: – Uenig

Simen Sandelien blir presentert uenighetene fra Sem.

– Jeg er prinsipielt motstander av identitetspolitikk. At en person ikke kan gjøre noe for andre grupper, enn den man selv tilhører, er jeg uenig i. Jeg tror at menn kan utforme gode politiske løsninger for kvinner og motsatt. Jeg bor i Asker, men deltar gjerne i å utforme gode politiske løsninger for de på Sørlandet, i Nord-Norge eller på Vestlandet hvis jeg får muligheten, sier han.

Han bemerker at han aller minst tror på alder som en egen identitet – og derfor et svakt utgangspunkt for å snakke om tilhørighet.

Sandelien mener dessuten at mange middelaldrende politikere har den nærheten til gruppene som Sem etterlyser.

– Jeg har egne barn i alderen 9 til 15. I går kveld var jeg natteravn, og observerte 10.-klassinger feire avslutningen av skolegangen på ungdomsskolen. Jeg ser hva de driver med og følger med på ungdomskulturen, sier han.

[ Er det ekspertene som skal bestemme, eller politikerne? ]

– Alle kan gjøre feil

– Jeg tror 30–70 er den beste alderen å være politiker. Det er en periode da man har en god blanding av kunnskap, erfaring, energi og vurderingsevne, og dermed best forutsetninger for å løse ombudsrollen man påtar seg i lokalsamfunnet med kvalitet. I næringslivet er det for eksempel sjelden at de største talentene blir forfremmet til stort ansvar før fylte 30, og mange trapper ned før 70. En større kommune er et milliardforetak og man forvalter et stort ansvar, sier han.

– Ungdom er raske og energiske, men litt i overkant optimistisk om hva som er mulig å få til. Noen ganger lykkes det, og noen ganger mislykkes det. Da ødelegger man i stedet for å gjøre ting bedre.

– Men mange kommuner har det jo gått dårlig med – til tross for at det er eldre mennesker i ledelsen?

– At man er i sin beste alder betyr ikke nødvendigvis at man er flink eller gjør kloke valg. Du finner rikelig med inkompetanse i alle aldre, og det er opp til velgerne å være kresne og finne gode kandidater til å representere dem. Folk i alle aldre kan gjøre feil, og de som er yngre enn 30 og eldre enn 70 kan selvfølgelig også gjøre en utmerket jobb.

Simen Sandelien, Høyre-representant i Asker, er villig til å moderere sin uttalelse om det beste aldersspennet for å utøve politikk - og ta med 80-åringene. (Privat)

Mye rabalder

Han sier hans uttalelser om at den beste alderen for folkevalgt er mellom 30 og 70 år har skapt litt rabalder den siste uka, og at mediene først og fremst har vært opptatt av å forsvare ungdommen.

Han sier hvis han kan moderere seg litt, er det viktig å «hylle alle de friske og innsatsvillige pensjonistene mellom 65 og 80».

– De gjør mye av det harde grovarbeidet i norsk lokalpolitikk, og stiller opp med mye frivillig tid. Mange i den årsgruppen er en bærebjelke i demokratiet, sier han.

– Jeg argumenterer ikke for å utestenge noen. Argumentet er heller at det er unødvendig å problematisere underrepresentasjon av aller yngste og de eldste seniorene på listene. Jeg tror ikke at det er et demokratisk problem.

[ Regjeringen stanser vellykket innsats mot plastforurensning ]

[ Regjeringen foreslår forbud mot konverteringsterapi ]