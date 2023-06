Norge legitimerer menneskerettighetsbrudd

Fredag la regjeringen frem eksportkontrollmeldingen, en årlig oversikt over eksport av norske våpen og annet krigsmateriell til utlandet. Den viser at eksporten til Qatar har økt med cirka 1,4 milliarder, altså mer enn en dobling, fra året før. Det er vanvittig provoserende.

Ikke bare er det provoserende, men en kraftig sabotasjeaksjon mot det internasjonale menneskerettighetsarbeidet Norge lenge har vært en pådriver for.

Marte Hansen Haugan (Privat)

Qatar er nemlig en internasjonal versting på menneskerettighetsbrudd, noe Norge dessverre er med på å legitimere når vi selger store mengder krigsmateriell til det samme regimet.

Qatar fengsler homofile, kvinner blir systematisk undertrykt og må be om tillatelse fra menn for det meste de foretar seg, migrantarbeidere tvinges til å jobbe under livsfarlige forhold, dødsstraff uttøves og ytringsfriheten er svært begrenset. Alt dette er svært alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter, som Norge på alle andre arenaer kjemper mot.

Som skeiv kvinne gjør det vondt å se Norge slå beina under eget arbeid for både kvinner og LHBTI+-personers rettigheter, både i Qatar og over resten av verden.

Kritikken Norge fremmer og arbeidet vi gjør mister all legitimitet og troverdighet, når vi samtidig eksporterer våpen og annet krigsmateriell for flere hundre milliarder til det samme regimet. Vil vi virkelig tjene penger på dette?

Det åpenbare svaret burde selvsagt være “nei”. Tilbake i 1997 slo et enstemmig Storting fast at “demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter” skal spille en sentral rolle i Regjeringens vurdering av norsk våpeneksport til utlandet.

Regjeringen må slutte å være naiv, og ta eierskap og kontroll over egen våpeneksport umiddelbart

Likevel står vi altså her at det groteske Qatar-regimet er Norges største våpenkunde. Vi bygger altså en industri som er avhengig av menneskerettighetsverstinger og legitimerer undertrykkelse og diskriminering av flere grupper i samfunnet.

Vi i Changemaker har gjennom en årrekke jobbet for å få norske politikere til å innse at vi trenger et strengere regelverk og bedre kontroll over norsk våpeneksport.

Når brutale regimer som Qatar kjøper våpen av oss til flere milliarder, bør politikerne snart innse at dagens regelverk er alt for svakt.

Eksport av krigsmateriell til autoritære regimer er i alle tilfeller galt. Gjennom slik eksport gir vi symbolsk støtte til landet, styrker deres militære kapasitet og makt og risikerer å bidra til krigsforbrytelser eller menneskerettighetsbrudd.

I tillegg til at vi må slutte å selge våpen til diktaturer trenger vi også bedre kontroll over hvor norske våpen havner. Norge må kreve sluttbrukererklæringer fra alle land, inkludert NATO-land.

Uten det risikerer vi at norsk krigsmateriell blir solgt videre til land vi ellers ikke ønsker å eksportere til, som Israel, Saudi Arabia og Egypt. Det er vel ganske åpenbart at dette er i strid med intensjonen i norsk våpeneksport?

Det er ikke alltid det holder med tillitsbaserte løsninger. Regjeringen må slutte å være naiv, og ta eierskap og kontroll over egen våpeneksport umiddelbart. For å sikre kontroll må vi også gjennomføre etterkontroll. Vi mener derfor at Norge må gjøre stikkprøver på eksport til land vi får sluttbrukererklæring fra.

