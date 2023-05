Regjeringen må ta egen politikk på alvor

Det er snart lokalvalg, og barnehagepolitikk bør bli et tema. Både sentrale og lokale myndigheter har de siste årene formulert nye ambisjoner og mål for barnehagen. Den skal bidra til tidlig innsats, skape sosial utjevning og inkludering.

Det som imidlertid ikke er blitt bedre, er barnehagenes bemanning. Fra ulike deler av landet leser vi nå om barnehager som må redusere åpningstiden, eller holde helt stengt på grunn av for få ansatte. Dette er et nasjonalt problem – så vel som et lokalt.

For hver barnehage som reduserer tilbudet, finnes det hundrevis av barnehager som går med kritisk lav bemanning. De to siste årene har det legemeldte sykefraværet i barnehager ligget på mellom 10 og 12 prosent. Dette er et krisevarsel. Og det kan ikke løses av de lokale politikerne alene – de trenger hjelp fra regjeringen.

En gruppe fagpersoner i PP-tjenesten i Oslo varslet i et debattinnlegg i Aftenposten nylig om enorme utfordringer i Oslos barnehager. De hevder at personalet i de levekårsutsatte delene av Oslo, verken har kapasitet eller kompetanse til å gi barn med store spesialpedagogiske behov det tilbudet de trenger og har krav på. Skarbø Pedersen, Evdsten, Bøhler Monsrud og Johnsen skal ha stor takk for at de sier ifra.

Som ansatte i den pedagogisk-psykologiske tjenesten kjenner de bemanningssituasjonen i barnehagene, og de kjenner utfordringene som mange barn sliter med. Denne situasjonen kommer ikke til å gå over av seg selv. Regjeringen har en politikk for å bedre situasjonen – men de bruker den ikke.

I 2018 ble det innført normer for barnehagens bemanning og kompetanse. Mange advarte om at det ikke var nok. Normtallet ble satt ut fra den bemanningen de fleste barnehager hadde, og som i mange barnehager er for lite. Normene for bemanning og antall barnehagelærere er minimumsnormer. De må evalueres – både av lokale og nasjonale myndigheter. Og det må skje nå.

I 2019 fikk UDIR en rapport som viste at nesten en tredjedel av barnehagene bare oppfylte minstenormen for bemanning mellom to og tre timer per dag, og halvparten hadde nok bemanning i fire til fem timer.

Halvparten av barnehagene hadde barnehagelærer sammen med barna i mindre enn fem timer om dagen. Undersøkelsen er ikke gjentatt etter dette, men det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre. Det er umulig å løse barnehagens oppdrag under disse betingelsene.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at de vil forbedre bemanningsnormen slik at den sikrer barna nok ansatte. De lover å gå gjennom finansieringen av normen – og å gjennomgå barnehagens oppgaver. Vi ser ikke spor av dette i det reviderte budsjettet som ble lagt fram 11. mai.

Regjeringen har imidlertid laget en strategi som setter et svært ambisiøst mål for antallet barnehagelærere – i 2030! Dagens situasjon har regjeringen ingen tiltak eller ressurser for å møte.

Det haster for regjeringen å ta sin egen barnehagepolitikk på alvor!

