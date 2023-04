Norge må skrote avtalen med Kina

Internasjonal handel er viktig. Det bygger broer, styrker freden mellom land og gir oss økonomisk gevinst. Men streken, den bør vi sette et sted. For når Norges største handelspartner utenfor Europa er et autoritært regime som bryter menneskerettighetene og sender folkegrupper i konsentrasjonsleirer, går ikke dette i takt med våre verdier.

Thyra Håkonsløkken er leder av Innlandet Unge Venstre. (Privat)

På Høyres landsmøte forrige helg sto partileder Erna Solberg på talerstolen og tok til orde for at Norge bør fortsette handelen med Kina. Dette sier hun fordi hun mener det åpner Kina mot verden, og at dette begrenser makthavernes spillerom.

Men her tar Solberg grundig feil. For normaliseringsavtalen Norge har med Kina undergraver nemlig Norges plikt til å følge opp FNs menneskerettigheter.

Samtidig som Solberg snakker om å fortsette handelen med Kina bryter landet FNs folkemordkonvensjon. Kinesiske myndigheter forsøker å utrydde uigurer.

De sendes til leirer der de blir utsatt for tortur, sult, vold og drap. Kinesiske myndigheter kaller disse leirene, som kunne blitt definert som konsentrasjonsleirer, for opplæringssentre.

Kvinner blir tvangssterilisert, vitner forteller at uigurene blir operert uten samtykke og blir kartlagt for organsalg. Og alt dette skjer under regimet til Xi Jinping, som Norge velger å fortsette å handle med.

Det er på tide at vi står opp for uigurene, og setter menneskerettighetene først.

Normaliseringsavtalen som Norge har med Kina bygger ikke broer, den legger kun skjul på menneskerettighetsbruddene som det kinesiske regimet begår.

Slik situasjonen er i dag setter Norge handel over oppfølging av menneskerettigheter. Normaliseringsavtalen har ikke gitt Norge rom for å diskutere menneskerettigheter med Kina, situasjonen har bare eskalert.

Norge bør og skal være et land som setter menneskerettighetene høyt og følger dem opp i lovverket vårt.

Det er på tide at vi står opp for uigurene, og setter menneskerettighetene først. Norge må skrote normaliseringsavtalen med Kina.

