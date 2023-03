Oslo bør vaske for egen dør

De viktigste tjenestene i samfunnet vårt er ofte usynlige. For å holde hjulene gående i en kommune er vi avhengige av langt mer enn politikere og byråkrater: Vi trenger kokker, vaktmestere, søppeltømmere og ikke minst trenger vi renholdsarbeidere.

Etter skandalen rundt Veireno tok Oslo kommune klokelig tilbake søppeltømmingen i egen regi. Vi har tatt skolenes vaktmestertjenester tilbake og nå er tiden kommet for å gjøre det samme med en kvinnedominert yrkesgruppe – renholderne.

Sidsel Fjelltun, kvinnepolitisk leder i Oslo SV. (Privat)

Pandemien viste oss hvor viktige renholdernes oppgaver er for samfunnet. Vask og rengjøring er et fysisk tungt yrke med lange dager og mye slitasje på kroppen. Det skulle bare mangle at vi tilbyr renholderne gode arbeidsvilkår og inkluderer dem i fellesskapet som ansatte på arbeidsplassen.

Renholdsbransjen har vært og er preget av dårlige arbeidsvilkår, stor gjennomtrekk av arbeidskraft og flere useriøse arbeidsgivere. Mange renholdere er kvinner med minoritetsbakgrunn eller innvandrere til Norge. Norskkunnskapene kan variere og de er sårbare for utnyttelse og underbetaling i et tradisjonelt kvinneyrke.

Kommunen kan gå i front som en attraktiv arbeidsgiver og dermed bidra til å heve standarden for hele yrkesgruppen.

Mange får heller ikke anledning til å ta fagbrev. Renholderne fortjener respekt for den viktige jobben de gjør, og de fortjener respekt på den håndfaste måten: Gjennom trygge arbeidsforhold.

Stina Hassel, faglig leder i Oslo SV. (Privat)

Oslo SV går til høsten til valg på å ta renholdet tilbake i kommunal regi og fase ut private kontrakter. Vi vil gi gode rammer i form av faste, hele stillinger og gode lønns- og pensjonsvilkår.

Når kommunen har nødvendige tjenester i egen regi får vi muligheten til å tilpasse disse etter de ansattes og kommunens behov, ikke storkapitalens. Det gjør det lettere for kommunen å planlegge fram i tid og vil gi renholderne en bedre arbeidshverdag og forutsigbare vilkår.

Kommunen kan gå i front som en attraktiv arbeidsgiver og dermed bidra til å heve standarden for hele yrkesgruppen. Bedre arbeidsvilkår gjennom rekommunalisering er god, gammeldags SV-politikk som ikke går ut på dato, og som gjør både byen og renholdernes hverdag tryggere.

Oslos innbyggere som bruker kommunens tjenester, fortjener at de som står for renholdet har gode og trygge arbeidsvilkår som gjør at de kan levere de tjenesten som trengs i byen vår.

Det er bedre bruk av skattebetalernes penger å kutte ut mellomleddet; velferdsprofitører skal ikke skumme fløten av kommunens midler mens arbeidsfolk må leve med uforutsigbarhet.

Oslo SV vil at kommunen gjør dette selv: Vi er klare til å vaske for egen dør.

